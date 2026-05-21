Marcela Leszczak organizuje wspólne wakacje na Bali. Cena? Będziecie zaskoczeni

Marcela Leszczak przygotowała dla swoich fanów wyjątkową wakacyjną ofertę. Influencerka zaprasza na wspólny wyjazd na Bali. Oprócz rajskich widoków i relaksu na uczestników będą czekać także liczne atrakcje.
Jeśli jeszcze nie macie żadnych planów na wakacje, to być może zainteresuje was wypad w towarzystwie Marceli Leszczak? Influencerka we współpracy z jednym z biur podróży postanowiła przygotować dla swoich obserwatorów wyjątkową ofertę. Kierunek? Bali. Termin wyjazdu? Wrzesień. A co z kosztami?

Marcela Leszczak zaprasza na wakacje. Słoneczne Bali, joga i mnóstwo aktywności 

"Czy czujesz, że czas na reset? Przeżyj niezapomnianą przygodę i wyrusz z nami na magiczne Bali! To nie będzie zwykła wycieczka - to czas na odnalezienie wewnętrznej siły, autentyczności i balansu w otoczeniu rajskiej natury" - czytamy w ogłoszeniowym poście. W programie m.in. poranna joga i chwile na świadomy oddech, aktywność i dbanie o zdrowe nawyki oraz odkrywanie najpiękniejszych zakątków Bali. Wylot zaplanowany jest na 24 września, a powrót na 4 października.

Koszt takiej wycieczki to 5657,75 zł. Możliwe jest również przedłużenie wyjazdu o dodatkowe trzy dni. Wówczas kwota wzrasta do 7480,35 zł, ale dochodzą do tego również dodatkowe atrakcje, m.in. zwiedzanie Wysp Gili. "Ja wciąż nie dowierzam, że to się dzieje naprawdę" - napisała pod postem podekscytowana Marcela. Ekscytacji nie kryły również jej obserwatorki. "Ale zazdroszczę!", "Super pomysł. Mega bym chciała", "Ale to będzie świetny wyjazd", "Marzenie! I na pewno najpiękniejsze przeżycie być w takim pięknym miejscu z tobą" - pisały. Wyjazd jest mieszany, więc mogą wziąć w nim udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni. 

Marcela Leszczak opowiedziała o życiowej zmianie. "Lubię kobietę, którą się stałam"

Niedawno Leszczak opublikowała w mediach społecznościowych szczery i bardzo osobisty wpis, w którym podzieliła się z obserwatorami swoimi przemyśleniami na temat życiowych zmian. Influencerka nawiązała w nim m.in. do rozstania z Michałem Koterskim. "Dokładnie rok temu tuż przed moimi urodzinami powiedziałam 'odchodzę', nie mając pojęcia, dokąd zaprowadzi mnie ta decyzja. Dziś wiem jedno, była początkiem najważniejszej relacji w moim życiu. Relacji ze sobą. I po raz pierwszy od bardzo dawna naprawdę lubię kobietę, którą się stałam" - pisała. 

