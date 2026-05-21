Łatwogang podbił serca internautów, gdy zorganizował zbiórkę charytatywną dla Fundacji Cancer Fighters. Sam influencer nie spodziewał się, że jego akcja stanie się światowym fenomenem. Dziesięciodniowy stream zakończył się z uzbieranymi 251 mln zł, a łącznie zebrał 280 mln zł. Twórca internetowy zapowiedział, że na pewien okres zniknie z mediów. 21 maja powrócił z kolejnym pomysłem. Na nagraniu opowiedział o planie na nową zbiórkę. Tym razem chce pomóc ośmioletniemu chłopcu.

Łatwogang opublikował na Instagramie nagranie, na którym znajduje się w mieszkaniu, gdzie organizował słynnego streama. - Mam nadzieję, że dalej mnie lubicie. Kiedy mnie nie było, wpadłem na pewien pomysł - zapowiedział już na wstępie. - W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę naraz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa - przekazał obserwatorom.

Ośmiolatek zmaga się z chorobą, która powoduje zanik mięśni - chodzi o dystrofię mięśniową Duchenne'a . Łatwogang stawia czoła trudnemu wyzwaniu. - Zobowiązuję się oficjalnie, że jeśli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem - z Gdańska do Zakopanego - stwierdził.

Jak poinformował twórca, transmisja rusza już 22 maja o godzinie 16. - Wiem, że miałem zrobić jak najdłuższą przerwę medialną, ale po prostu wpadłem na pomysł, który uważam za dobry i wiem, że może pomóc komuś uratować życie, dlatego go realizuje jak najszybciej. Z góry dziękuję każdej osobie która wpłaci i do zobaczenia" - przekazał w opisie nagrania Łatwogang.

Post szybko wywołał poruszenie. "Tęskniliśmy", " Ty 50km przejedziesz i będzie zebrane!", "Człowiek maszyna", "Szef się nie zatrzymuje", "Chłop nie zdąży wsiąść na rower, a już będzie zebrane te 12mln zł" - czytamy w komentarzach pod postem influencera.