Życie Sylwii Peretti od kilku ostatnich lat naznaczone jest ogromną tragedią. W lipcu 2023 roku celebrytka straciła syna, Patryka, który zginął wraz z trzema kolegami w wypadku samochodowym w Krakowie. Mimo bolesnych doświadczeń Peretti coraz częściej wraca do aktywności medialnej. Ma to związek m.in. z wydaną niedawno książką "Niepożegnani. Historia o życiu i śmierci". Celebrytka pozostaje również w stałym kontakcie z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Choć nie brakuje trudnych emocji, Peretti pokazuje, że potrafi też zachować dystans i poczucie humoru. Ostatnio przekonali się o tym jej obserwatorzy, gdy opowiedziała o wyjątkowo nietrafionym zamówieniu.

Sylwia Peretti zdradziła na Instagramie, że jakiś czas temu postanowiła zamówić gumowce do ogrodu. - Z logo na boku, takie bekowe. Myślę sobie: Ale będę mieć sztosowe gumiaki do plewienia, grzebania w ziemi - wyjaśniła. Po odebraniu przesyłki szybko okazało się jednak, że produkt znacząco różni się od tego, czego się spodziewała. - Muszę wam to pokazać. Okazało się, że gumowce, które sobie zamówiłam, to torebka. (śmiech) Nie, nie żartuję - powiedziała, po czym skierowała kamerę telefonu na zamówiony produkt.

Na nagraniu można było zobaczyć torebkę w kształcie gumowca z napisem: "Sylwia. Lubi wino". Celebrytka nie kryła rozbawienia całą sytuacją. - Kiedy nie doczytasz i sobie wymyślisz. Kupiła gumowce, przyszła jej torebka - dodała. Torebkę, o której mowa, zobaczycie w naszej galerii:

W dalszej części relacji Peretti opowiedziała również, jak wyglądał sam proces składania zamówienia. -Przy składaniu zamówienia w wiadomości napisałam im, że poproszę numer 37. Musieli mieć ze mnie niezłą bekę - przyznała.

Mimo pomyłki celebrytka podeszła do całej sytuacji z dużym dystansem. Jak sama stwierdziła, niewykluczone, że jeszcze wykorzysta nietypowy dodatek. - Ale kto wie, może tak mi się spodoba ta moda gumiakowa, że zacznę chodzić w tej torebce, ale kupię drugą, żeby była na drugą nogę. Tylko jaką mam pewność, że przyjdzie "but" prawy - podsumowała.