26 kwietnia akcja zapoczątkowana przez Łatwoganga dobiegła końca. Influencer przez dziewięć dni słuchał nagranego przez Bedoesa i 11-letnią Maję Mecan utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" i zbierał pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters. W zbiórkę zaangażowało się mnóstwo znanych osób, m.in. obsada "Rodzinki.pl". Teraz to influencer odwiedził aktorów w ich środowisku. Co tam robił?

Łatwogang na planie "Rodzinki.pl". "Może coś razem wymyślimy"

Podczas transmisji Łatwoganga obsada "Rodzinki.pl" dała czadu. Adam Zdrójkowski pocałował się z Julią Wieniawą. Maciej Musiał zaczął sprzątać mieszkanie influencera, a Małgorzata Kożuchowska odtworzyła kultową scenę z "M jak miłość" - z impetem wleciała w stos kartonów pod ścianą. Teraz to Łatwogang pojawił się w domu Boskich. 12 maja Tomasz Karolak pochwalił się zdjęciem z planu produkcji, na którym widać influencera trzymającego mikrofon. "Dziś nam los zgotował takiego dźwiękowca" - napisał Karolak.

O szczegóły akcji wypytano reżysera "Rodzinki.pl" Patricka Yokę. "Podczas licytacji nasi aktorzy zaproponowali mu udział w projekcie. No i wpadł, że tak powiem z nami się tam zapoznać na planie. Może coś razem wymyślimy" - mówił "Faktowi". Zapytany o to, czy influencer dołączy do obsady, odpowiedział wymijająco. "Tu już pozostawię widzów w niepewności" - dodał. Chcielibyście zobaczyć Łatwoganga w "Rodzince.pl"? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Małgorzata Kożuchowska odtworzyła kultową scenę i w sieci zawrzało. "Ikona"

Gdy Małgorzata Kożuchowska wleciała w kartony w mieszkaniu Łatwoganga, internet dosłownie oszalał. Nagranie szybko stało się viralem, a pod wideo zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów. "Widziałam na streamie, to był sztos. Gocha, kocham cię", "Małgosiu, jesteś legendą", "Piękne to było", "To mnie przekonało do kolejnej wpłaty", "To było ekstra! Kto wie, ten wie, ale jak to wytłumaczyć obcokrajowcom?", "Prawdziwa ikona moi drodzy. Gosia jest jedyna w swoim rodzaju" - pisali. Nagranie, o którym mowa, znajdziecie poniżej.