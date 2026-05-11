W ostatnim czasie w życiu Viki Gabor działo się naprawdę sporo. Nie da się ukryć, że najwięcej emocji wśród jej fanów wzbudził romski "ślub" z wnukiem Bogdana Trojanka. - To było błogosławieństwo, takie cygańskie błogosławieństwo, od tego się u nas zaczyna. Na pewno zaskoczymy jeszcze wszystkich, no bo to nie jest koniec, to jest początek - tłumaczył wówczas Trojanek. Od tego czasu piosenkarka jest stale zasypywana pytaniami na temat ukochanego. Ostatnio Viki zorganizowała dla swoich fanów krótką sesję Q&A na Instagramie. Tam niespodziewanie została poruszona wyjątkowo osobista kwestia. Ktoś zapytał ją o to, czy jest w ciąży.

Zapytali Viki Gabor o to, czy jest w ciąży. Stanowcza reakcja

To nie pierwszy raz, gdy młoda wokalistka musi się zmierzyć z takim pytaniem. Jakiś czas temu 18-latka dementowała plotki na temat rzekomej ciąży w formacie Eski. - Nigdy nie byłam w ciąży i nie planuję w niej być. Pan, który napisał ten artykuł, niech podejdzie do lustra i popatrzy na swój brzuch. Abstrahując od tego, co teraz powiedziałam, uważam, że kobiety w ciąży są piękne. W ogóle kobiety są piękne, dlatego też nagrałam "Ramię w ramię" - tłumaczyła wówczas.

Teraz pytanie o ciąże niespodziewanie pojawiło się na jej profilu. W odpowiedzi Viki Gabor dodała ujęcie z wymownym grymasem i krótkim podpisem "wtf", oznaczającym ogromne zdziwienie. Tym samym piosenkarka dała jasno do zrozumienia, że nie jest w ciąży. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Bogdan Trojanek o przygotowaniach do ślubu Viki Gabor. "Ustalimy to z rodzicami, dziadkami"

Jak wiadomo, ślub, który zawarła Viki Gabor z Giovannim, miał jedynie charakter symboliczny i nie ma mocy prawnej. Na właściwą ceremonię przyjdzie jeszcze czas. Bogdan Trojanek w niedawnej rozmowie z "Faktem" zdradził, jak będą wyglądać przygotowania. "Ustalimy to z rodzicami, dziadkami, mój syn, mój wnuczek ma swego tatę, mamę i Viki też ma i tatę, i mamę, i dziadków ma. Pojadę do Krakowa, czy oni przyjadą do mnie, i będziemy wtedy ustalać. Zobaczymy, czy zrobimy takie huczne, cygańskie wesele z prawdziwą tradycją" - opowiadał.