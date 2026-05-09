Ruszyły charytatywne aukcje zapowiadane w trakcie transmisji Łatwoganga

Na licytacjach pojawiły się unikatowe przedmioty od gwiazd, np. koszulka FC Barcelony z autografem Gaviego, złota płyta Żabsona i Young Igiego za album "Amfisbena"

Dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom chorym na raka, a pierwsze miliony już trafiły do potrzebujących

Po spektakularnym sukcesie zbiórki zorganizowanej przez Łatwoganga i Fundację Cancer Fighters przyszedł czas na kolejny etap pomocy. Dziewięciodniowy stream przyciągnął miliony widzów i zakończył się rekordową kwotą ponad 282 mln zł. Teraz organizatorzy realizują swoje obietnice i uruchomili charytatywne aukcje, na których pojawiły się wyjątkowe przedmioty przekazane przez znane postacie ze świata sportu, muzyki i internetu.

Łatwogang idzie za ciosem. Na aukcjach pojawiły się wyjątkowe przedmioty

Aukcje już wystartowały. Wśród licytowanych rzeczy nie brakuje prawdziwych perełek. Pojawiły się m.in. wyjątkowe przedmioty kolekcjonerskie: srebrny medal olimpijski Władimira Siemirunnija, koszulka FC Barcelony z autografem Gaviego, złota płyta Żabsona i Young Igiego za album "Amfisbena", rękawice Artura Szpilki z pojedynku o mistrzostwo świata z Deontayem Wilderem, spodenki Jana Błachowicza z walki UFC z podpisem, rękawice Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka, koszulka Dennisa Rodmana, a także namiot w kształcie rekina, w którym nocował Łatwogang.

Cała inicjatywa ma na celu dalsze wsparcie dzieci, które zmagają się z chorobami nowotworowymi. Fundacja podkreśla, że to dopiero początek kolejnych działań. "To kolejny ważny krok, dzięki któremu możemy dalej budować ogromne wsparcie w walce z nowotworami w Polsce. Przed nami wyjątkowe przedmioty, spotkania i emocje, ale przede wszystkim realna pomoc dla tych, którzy każdego dnia walczą o zdrowie i życie" - można przeczytać w poście na Instagramie.

Co dalej z pomocą? Fundacja Cancer Fighters zabiera głos

Organizatorzy zapewniają, że aukcje będą cały czas uzupełniane, a zebrane środki trafiają już do potrzebujących. Pierwsza część pieniędzy została przeznaczona na pilne zbiórki dla dzieci wymagających natychmiastowej pomocy. Fundacja Cancer Fighters podkreśla także, że wszystkie działania są transparentne, a szczegółowe informacje o wpłatach i wydatkach są na bieżąco udostępniane.