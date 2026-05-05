2 maja Mikołaj "Bagi" Bagiński wrzucił na swój profil zrzut ekranu z prywatnej konwersacji z Edwardem Miszczakiem. Internauci szybko zaczęli podejrzewać, że dyrektor programowy Polsatu będzie chciał prawdopodobnie nawiązać z influencerem dłuższą współpracę. W jednym z SMS-ów Miszczak podał trzy tajemnicze daty. "Bagi, zapisz sobie te trzy daty: 7.05, 15.05, 28.05. Prowadzenie 'Tańca z gwiazdami' poszło ok, ale musimy cię sprawdzić mocniej" - napisał. O co mu chodziło?

Edward Miszczak chce sprawdzić Bagiego. Influencer ma pojawić się w kolejnych programach Polsatu

Jak podaje Pudelek, daty, które pojawiły się w wiadomości od Miszczaka, pokrywają się z finałami trzech popularnych produkcji Polsatu: "Farmy", "Must Be the Music" oraz "Nasz nowy dom". Dwa pierwsze będą realizowane na żywo. "7 maja, podczas finału 'Farmy', [Bagi - przyp. red] ma pełnić rolę swoistego współprowadzącego - osoby łączącej świat internetu i telewizji. Z kolei 15 maja, w finale 'Must Be the Music', jego rola nie jest jeszcze do końca precyzyjnie określona - wiadomo jedynie, że pojawi się w programie jako Bagi i porozmawia z uczestnikami. Natomiast w 'Nasz nowy dom' Bagi wraz z siostrą Matyldą pojawią się w ostatnim odcinku jako goście specjalni. Finał sezonu zaplanowany jest właśnie na 28 maja" - przekazał informator portalu.

Edward Miszczak chce wysłać Bagiego do logopedy. "Zapisałem się"

Oprócz wiadomości z tajemniczymi datami, Miszczak wysłał również Bagiemu numer do... logopedy.

"(...) Zapisz się od jutra, proszę..." - napisał dyrektor programowy Polsatu. "Ale jakie daty, o co chodzi? Po co logopeda?" - odpisał mu Bagi. Wygląda na to, że Miszczak chce popracować nad warsztatem influencera. W rozmowie z Pudelkiem Bagi zdradził, że przystał na jego prośbę. "Zapisałem się do logopedy" - przekazał.

Wiele osób czeka, aż 24-latek ponownie pojawi się w telewizji. Jego debiut w roli współprowadzącego "Tańca z gwiazdami" spotkał się z ogromnym uznaniem wśród widzów. "Właściwy człowiek na właściwym miejscu", "Świetnie poradziłeś sobie w 'Tańcu z gwiazdami'. Czekam na kolejne projekty", "No nieźle, gratulacje! Ja myślę, że niedługo twój program będziemy mogli oglądać w telewizji" - pisali internauci.