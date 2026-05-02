Po zwycięstwie w "Tańcu z gwiazdami" Mikołaj "Bagi" Bagiński zaczął pokazywać się w telewizji coraz częściej. Ostatnio miał nawet okazję poprowadzić jeden odcinek tanecznego show razem z Krzysztofem Ibiszem i Pauliną Sykut-Jeżyną. Jego obecność przed kamerami wywołała spore poruszenie. W sieci pojawiły się sugestie, że influencer powinien na stałe zagościć w "TzG". Wygląda na to, że Edward Miszczak ma wobec niego jakieś plany. 2 maja Bagi pokazał wiadomości, które rozgrzały internet do czerwoności.

Bagi o tym, jak rodzice reagowali na "TzG". Nastał moment kryzysowy

Mikołaj "Bagi" Bagiński na dobre zagości w telewizji? Miszczak chce umówić go do... logopedy

"Maj będzie świetny" - napisał w najnowszym poście Bagi. Do wpisu dołączył zrzut ekranu z prywatnej konwersacji z... Edwardem Miszczakiem. "Bagi, zapisz sobie te trzy daty: 7.05, 15.05, 28.05. Prowadzenie 'Tańca z gwiazdami' poszło ok, ale musimy cię sprawdzić mocniej. PS. Tutaj numer do logopedy, zapisz się od jutra, proszę..." - napisał dyrektor programowy Polsatu. "Ale jakie daty, o co chodzi? Po co logopeda?" - odpisał mu Bagi. Internauci zaczęli podejrzewać, że być może Bagi na stałe zagości w Polsacie. W komentarzach zaroiło się od gratulacji. "O wow, wielkie gratulacje! Świat telewizji, o którym marzyłeś Mikołaju, staje się naprawdę twoją realizacją", "Właściwy człowiek na właściwym miejscu" - czytamy.

Niektórzy zwrócili również uwagę na wiadomość, która została wysłana jakiś czas temu. "Jeszcze jedno z********e na wizji i schodzisz z anteny, przysięgam" - napisał Miszczak Bagiemu. Czy dołączony zrzut ekranu to niewinny żart? A może faktycznie szykuje się poważniejsza współpraca? Na pewno niedługo poznamy więcej szczegółów. Wiadomość znajdziecie w naszej galerii.

Edward Miszczak o Bagim. "Nie oddamy go tak łatwo"

W lutym Edward Miszczak udzielił interesującego wywiadu "Faktowi". Tam wypowiadał się o Bagim w samych superlatywach. - Bagi nie wygrał głosami młodych, Bagi wygrał głosami starszych widzów, bo wszyscy kochali Bagiego, bo takim był człowiekiem, bo pani chciała mieć takiego zięcia, marzyła może o takim synu. To jest niesamowite. Proszę zobaczyć, kim jest Bagi dla swojej siostry, a kim jest siostra dla Bagiego - mówił. Zapytany o to, czy zamierza kontynuować współpracę z influencerem, odpowiedział krótko: No nie oddamy go tak łatwo.