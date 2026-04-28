Na historycznym już streamie u Łatwoganga pojawiły się dziesiątki osób m.in. ze świata show-biznesu. Wśród nich znalazła się również Dorota Szelągowska, która choć nie zjawiła się w mieszkaniu influencera osobiście, była niejako przez chwilę obecna dzięki wideo rozmowie. Gwiazda zaproponowała wówczas Łatwogangowi, iż z chęcią już po całej akcji wyremontowałaby mu mieszkanie. Pomysł ten nie wszystkim przypadł jednak do gustu.

REKLAMA

Dorota Szelągowska stanowczo odpowiada na krytyczny komentarz

- A ja bym chciała ci wyremontować chatę. Ty zrobiłeś tyle dobra. Zastanów się proszę nad tym, bo jesteś po prostu niewiarygodny - powiedziała na transmisji do influencera Szelągowska. Jej propozycja spotkała się jednak z krytyką ze strony niektórych internautów. "Ludzie, serio uważacie, że ta propozycja była na miejscu? Na streamie było widać jedynie jedno pomieszczenie. Trochę to wyglądało jak telefon dla lansu. Nie było nic do zaoferowania, to wcisnę cokolwiek. Niestety, ale wstyd" - napisała jedna z użytkowniczek pod postem Szelągowskiej w mediach społecznościowych.

Gwiazda zdecydowała się jej stanowczo odpowiedzieć. "Myślę, że kilkaset osób, które napisały do mnie wcześniej wiadomości, by zrobić coś dla chłopaka, który zawsze myśli tylko o innych, jest miliard razy ważniejsze niż ten syf, który się z pani sączy. Sorry, ale każdy ocenia wyłącznie przez swój własny pryzmat - jeśli pani szuka w takich działaniach lansu, to mogę wyłącznie ubolewać" - napisała prezenterka, odnosząc się dalej również do kwestii wpłat na zbiórkę Łatwoganga.

Życzę, naprawdę z całego serca, czegoś tak dobrego w życiu, żeby coś się pani zmieniło w postrzeganiu innych. Więcej miłości, dobra i wiary. Oraz nie ma pani pojęcia, czy i jak pomogłam finansowo - tu bym też się powstrzymała od oceniania

- skwitowała na koniec Szelągowska.

Tak Łatwogang zareagował na propozycję Doroty Szelągowskiej. Wpadł na inny pomysł

Przypomnijmy, że jeszcze podczas transmisji Łatwogang podziękował Szelągowskiej i zasugerował, by jej pomysł nieco zmodyfikować. - Ja bardzo doceniam. Ja tu sam ogarnę tę chatę. Ja tu odmaluję. Wszystko ogarniemy. Najlepsze, co może być, to, żeby oddać tę opcję na licytację i to by było dla mnie najlepsze - odpowiedział gwieździe influencer.