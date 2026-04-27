Przypomnijmy, że zbiórka na transmisji Łatwoganga zakończyła się tuż przed godziną 22 w niedzielę 26 kwietnia. Ostatecznie zebrano podczas jej trwania ponad 251 mln złotych. Inicjatywę od początku wspierał również Bedoes, który wraz z 11-letnią Mają, stworzyli piosenkę "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Na kilkanaście godzin od zakończenia historycznego już streama, influencer i raper opublikowali wspólne oświadczenie.

REKLAMA

Łatwogang i Bedoes podsumowują akcję. "Nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie"

"W pierwszej kolejności - dziękujemy za wszystko, co zrobiliście. Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj" - przekazali na starcie w oświadczeniu w mediach społecznościowych. W dalszej części podkreślili, że nie zamierzają podbijać swojej popularności, bazując na całej inicjatywie.

"Współprace, które przyjęliśmy przed streamem, przekładamy na jak najdalsze możliwe okresy, tym samym zaznaczając, że nie przyjmujemy żadnych nowych, które wpływają ze względu na wzrost naszej popularności, oprócz XTB i WK Dzik, które wczoraj wpłaciły sumy gwarantujące im darmowy nasz udział w ich reklamach. Nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie - nigdy" - przekazał Łatwogang i Bedoes.

Influencer i raper zamierzają dopilnować spraw wokół fundacji. "Nie obraźcie się za brak naszej obecności w mediach"

"Na koniec - mamy swoje działania takie jak koncerty i aktywność w Internecie, do których będziemy musieli wrócić, ale najpierw siadamy razem z fundacją, żeby dopilnować tego, żeby każda złotówka została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem" - zaznaczono w dalszej części oświadczenia. Duet ma też w planie stworzenie całej płyty wraz z podopiecznymi fundacji, z której dochód również trafi na zbiórkę.

"Nie obraźcie się za brak naszej obecności w mediach, tu po prostu nie chodzi o nas - chodzi o dzieci i wszystkich, którzy nie mają wyboru i muszą walczyć z tym k*******m i to im dawajmy siłę codziennie, im dajmy głos, ich zaproście do programu. Zmieńmy sposób myślenia o raku na zawsze. To nie wyrok - wygramy z nim i zwalczymy go. Zawsze z podniesioną głową. Możemy zmienić świat i to zrobimy" - dopisano na koniec.