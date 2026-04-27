Bedoes nagrał utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" z 11-letnią Mają Mecan. Łatwogang postanowił zorganizować akcję, w której przez dziewięć dni słuchał piosenki na transmisji. Przy okazji zaczął zbiórkę, która przerosła najśmielsze oczekiwania. Influencer zakończył akcję 26 kwietnia o 21:37 z kwotą przekraczającą 251 mln zł! Wiele gwiazd pojawiało się na streamie, starając się przyciągnąć uwagę zarówno internautów, jak i mediów. Zabrakło jednak przedstawicieli świata polityki. Łatwogang wyjaśnił, dlaczego ich nie zobaczyliśmy.

Łatwogang nie zaprosił polityków na transmisję. Został zapytany, dlaczego

Na transmisji pojawiły się gwiazdy - zarówno ze świata sportu, muzyki, jak i telewizji. Mogliśmy zobaczyć m.in. Małgorzatę Kożuchowską, Martynę Wojciechowską, Artura Szpilkę, Dodę, Sanah i Kwiat Jabłoni. Zabrakło jednak polityków, co nie było przypadkiem. Wielu widzów dopytywało m.in. o obecność prezydenta Karola Nawrockiego. Łatwogang odpowiedział na te zapytania, wyjaśniając, że nie chciał, by politycy pojawili się na transmisji. Miał jednak pomysł, co do wizyty prezydenta i premiera.

Nie chcielibyśmy polityki, ale gdyby na przykład Karol Nawrocki wraz z Donaldem Tuskiem zdzwonili się wcześniej i podali sobie ręce... Uważam, że to nie byłby problem i to jest jedyna jakakolwiek opcja, aby polityka tutaj była, że obie strony przyszłyby i podałyby sobie rękę

- stwierdził influencer. - Niestety, jest sprawa, że za bardzo nie mogę mieszać swojej osoby z polityką kompletnie. Mam po prostu takie zakazy i mógłbym dostać takie kary, że nie byłbym w stanie kompletnie się wypłacić. (...) Już pytałem o to, starałem się to ogarnąć i po prostu musimy odpuścić politykę od tego - podkreślał na streamie.

Łatwogang poruszył całą Polskę. Na koniec wystosował apel

Na zakończenie akcji głos zabrał sam organizator. - Może wpiszmy do kalendarza, że 26 kwietnia to będzie narodowy dzień walki z rakiem u dzieci? Świętujmy to, co roku - zaproponował influencer. - Pamiętajmy o dzieciakach. Jeśli będzie taka chęć. Wydawało mi się, że to najlepszy pomysł, jaki może być. To byłoby piękne - stwierdził z uśmiechem.