Za nami kolejny dzień akcji Łatwoganga, podczas której influencer słucha nagranego przez Bedoesa i 11-letnią Maję Mecan utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" i zbiera pieniądzę dla Fundacji Cancer Fighters. Jego mieszkanie odwiedziło mnóstwo znanych osób, m.in. Cezary Pazura, Doda, Roksana Węgiel, Kevin Mglej oraz Julia Wieniawa. 25 kwietnia wpadła także Blanka Lipińska i zdecydowała się na symboliczne ogolenie głowy.

Blanka Lipińska ogoliła głowę dla Fundacji Cancer Fighters

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów akcji jest golenie głów przez znane osoby. Do tej pory zrobiło to 85 osób, m.in. Kevin Mglej, Maffashion, Edyta Pazura i Katarzyna Nosowska. Teraz do tego grona dołączyła również Blanka Lipińska. - Niech wam się nie wydaje, że skoro mam krótkie włosy, to jest to dla mnie łatwa decyzja. Mieć włosy, a w ogóle ich nie mieć to jest trochę różnica, umówmy się - mówiła tuż przed strzyżeniem.

Gdy tylko na liczniku wybiły 73 miliony, odpalono maszynkę. Pierwszy ruch wykonał życiowy partner celebrytki. - Najgorsze jest to, że ja reklamuję szampony do włosów - zażartowała. - Pamiętajcie, że robię to w szczytnym celu - dodała na koniec. Zdjęcia ostrzyżonej Blanki znajdziecie w naszej galerii.

Łatwogang zebrał już ponad 87 milionów złotych. Co działo się na transmisji?

Do tej pory Łatwogangowi i wszystkim zaangażowanym osobom udało zebrać się ponad 88 milionów złotych. Kwota nieustannie rośnie i wysoce prawdopodobne jest, że niedługo zbiórka przekroczy 100 milionów. Podczas transmisji dochodzi do naprawdę nietypowych wydarzeń. Przez ostatnich kilka dni byliśmy świadkami m.in. pogodzenia się Magdy Gessler i Dody, pocałunku Julii Wieniawy i Adama Zdrójkowskiego i wyjątkowego tańca Roberta Lewandowskiego.

Prowadzenie takiej akcji wiąże się również z ogromnym wysiłkiem fizycznym. Jak zapewnia jednak Łatwogang, idea, która przyświeca zbiórce, ciągle dodaje mu energii. - Ja nie jestem zmęczony, ja się czuję najlepiej w życiu. W mojej głowie dokładamy cegiełkę, ratujemy dzieci, to jest dla mnie najważniejsze - powiedział przy 30 milionach.