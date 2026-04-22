Powrót na stronę główną

To ona zaśpiewa na Męskim Graniu. Jest dziewczyną syna gwiazdy TVN

W tym roku do projektu Męskie Granie dołączyła Zalia, młoda wokalistka, która coraz śmielej zaznacza swoją obecność na polskiej scenie muzycznej. Jak wyglądały początki jej kariery i co wiadomo o jej życiu poza blaskiem fleszy?
Zalia, Antoni Sztaba
Fot. KAPiF.pl, Instagram/zalia.official

Wiosna przyniosła fanom polskiej sceny muzycznej długo wyczekiwaną zapowiedź kolejnej odsłony kultowej trasy Męskie Granie. To wydarzenie od lat łączy w sobie niezwykłą energię koncertów na żywo z wyjątkową atmosferą muzycznych kolaboracji, które pozostają w pamięci słuchaczy na długo. 22 kwietnia poznaliśmy utwór, który oficjalnie zapowiada trasę Męskie Granie 2026. Wykonują go Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia. Szczególne emocje wzbudził udział młodej artystki, której kariera w ostatnim czasie nabrała niewiarygodnego tempa. Co o niej wiadomo? 

Zobacz wideo Zapytaliśmy Dorotę Szelągowską o relację z Zalią. Wymowny komentarz

Zalia jest na fali popularności. Co wiadomo o jej życiu prywatnym? 

Zalia, czyli Julia Izabella Zarzecka, ma za sobą udział w kilku popularnych programach telewizyjnych. Występowała m.in. w "Mam talent!" i "Hit hit hurra". Młoda wokalistka ukończyła prestiżową londyńską uczelnię muzyczną. Jej debiutancka płyta "Kocham i tęsknię" cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Udział wokalistki w projekcie Męskie Granie spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Niewielu wie, że piosenkarka spotyka się z synem Doroty Szelągowskiej, aktorem Antonim Sztabą. W rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl. zdradziła kulisy związku. - Myślę, że wszystko to, co nas łączy, najlepiej opisuje piosenka "My". To utwór o nas, więc wszystko, co jest między nami, można znaleźć w tej piosence. My się znamy dziesięć lat i dlatego to tak działa. Myślę, że to jest też fajne, że pomimo wszystko robimy inne rzeczy -  ja jestem w muzyce, on w aktorstwie - i możemy się nawzajem wspierać i uzupełniać - opowiadała

Zalia i Antoni Sztaba tworzą szczęśliwy związek. Jak się poznali? 

Piosenkarka i jej ukochany poznali się podczas warsztatowej akademii musicalowej. Tam też nawiązała znajomość ze swoim perkusistą Jankiem Dąbrówką i pianistą Frankiem Skorupką. - Mam więc całe trio najbliższych osób właśnie z tej akademii - wspominała w tym samym wywiadzie Zalia. Okazuje się, że to właśnie piosenkarka jest tą osobą w związku, która stąpa twardo po ziemi. - Julka mnie cały czas naprostowuje, kopie w d**ę, zrzuca z łóżka, dzięki niej wstaję, uśmiecham się i idę dalej robić rzeczy - mówił swego czasu Antoni Sztaba w rozmowie z Plejadą. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.