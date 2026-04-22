To ona zaśpiewa na Męskim Graniu. Jest dziewczyną syna gwiazdy TVN

Wiosna przyniosła fanom polskiej sceny muzycznej długo wyczekiwaną zapowiedź kolejnej odsłony kultowej trasy Męskie Granie. To wydarzenie od lat łączy w sobie niezwykłą energię koncertów na żywo z wyjątkową atmosferą muzycznych kolaboracji, które pozostają w pamięci słuchaczy na długo. 22 kwietnia poznaliśmy utwór, który oficjalnie zapowiada trasę Męskie Granie 2026. Wykonują go Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia. Szczególne emocje wzbudził udział młodej artystki, której kariera w ostatnim czasie nabrała niewiarygodnego tempa. Co o niej wiadomo?

Zalia jest na fali popularności. Co wiadomo o jej życiu prywatnym?

Zalia, czyli Julia Izabella Zarzecka, ma za sobą udział w kilku popularnych programach telewizyjnych. Występowała m.in. w "Mam talent!" i "Hit hit hurra". Młoda wokalistka ukończyła prestiżową londyńską uczelnię muzyczną. Jej debiutancka płyta "Kocham i tęsknię" cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Udział wokalistki w projekcie Męskie Granie spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Niewielu wie, że piosenkarka spotyka się z synem Doroty Szelągowskiej, aktorem Antonim Sztabą. W rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl. zdradziła kulisy związku. - Myślę, że wszystko to, co nas łączy, najlepiej opisuje piosenka "My". To utwór o nas, więc wszystko, co jest między nami, można znaleźć w tej piosence. My się znamy dziesięć lat i dlatego to tak działa. Myślę, że to jest też fajne, że pomimo wszystko robimy inne rzeczy - ja jestem w muzyce, on w aktorstwie - i możemy się nawzajem wspierać i uzupełniać - opowiadała.

Zalia i Antoni Sztaba tworzą szczęśliwy związek. Jak się poznali?

Piosenkarka i jej ukochany poznali się podczas warsztatowej akademii musicalowej. Tam też nawiązała znajomość ze swoim perkusistą Jankiem Dąbrówką i pianistą Frankiem Skorupką. - Mam więc całe trio najbliższych osób właśnie z tej akademii - wspominała w tym samym wywiadzie Zalia. Okazuje się, że to właśnie piosenkarka jest tą osobą w związku, która stąpa twardo po ziemi. - Julka mnie cały czas naprostowuje, kopie w d**ę, zrzuca z łóżka, dzięki niej wstaję, uśmiecham się i idę dalej robić rzeczy - mówił swego czasu Antoni Sztaba w rozmowie z Plejadą.