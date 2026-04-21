Klaudia Zakrzewska od lat działa w mediach społecznościowych pod pseudonimem "Klaudiaglam". Polska influencerka na co dzień mieszka w Dubaju i chętnie publikuje zdjęcia, pokazując luksusowe życie. W niedzielę 19 kwietnia doszło do szokującego incydentu w Londynie z udziałem Zakrzewskiej. To tam została potrącona przez Gabrielle "Rielleuk" Carrington. Kobieta została już zatrzymana w tej sprawie, a śledczy już ją przesłuchali. Nagranie ze zdarzenia, które pojawiło się w sieci, mrozi krew w żyłach. Pomiędzy Zakrzewską a Carrington doszło do tragicznie zakończonej szarpaniny.

Klaudia Zakrzewska wdała się w bójkę z Gabrielle Carrington. Szokujące, co się potem wydarzyło

Gabrielle "Rielleuk" Carrington doszła do finału "X Factor" w 2013 roku, a dziś również jest influencerką. Kobieta usłyszała już zarzut usiłowania zabójstwa, a także spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Na nagraniu, które krąży po sieci, możemy zobaczyć, że doszło do sprzeczki pomiędzy Carrington a Zakrzewską na jednej z londyńskich ulic w dzielnicy Soho. We wszystkim udział brało kilka osób, ale najwyraźniej pomiędzy paniami doszło do konfliktu. W pewnym momencie 29-letnia Brytyjka wsiadła za kierownicę i zdecydowała się wjechać w Zakrzewską. Oprócz niej ucierpiały również dwie inne osoby. Portal Daily Mail informował 20 kwietnia, że stan polskiej influencerki jest bardzo ciężki.

Gabrielle Carrington została przesłuchana. Trwało to zaledwie kilka minut

Uczestniczka "X Factor" została już przesłuchana. Prokurator Rizwan Amin przekazał wieści w tej sprawie. Jak poinformował, Carrington wyjawiła, że dobrze znała Polkę. Okazuje się, że zeznała, iż "pozostawała w konflikcie" z Zakrzewską. Podłożem całej sytuacji była rywalizacja o mężczyznę. - Między stronami istnieje ciągły spór. Panie dobrze się znają - mówił Rizwan Amin.

Śledczy ustalili, że Carrington dwukrotnie przekroczyła dopuszczalną ilość alkoholu we krwi - w Wielkie Brytanii limit to 0,8 promila. Sędzia Nina Tempia zdecydowała o tym, że 29-letnia influencerka trafi do aresztu tymczasowego do czasu kolejnego przesłuchania. Wiadomo, że odbędzie się ono w przyszłym miesiącu w Sądzie Rejonowym w Westminster.