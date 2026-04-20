Klaudia Zakrzewska, polska influencerka działająca na Instagramie pod pseudonimem "klaudiaglam", na co dzień mieszkająca w Dubaju, trafiła do szpitala w Londynie. Jak poinformował portal Daily Mail, w niedzielny poranek 20 kwietnia jej stan określono jako bardzo ciężki. Wszystko to stało się po szokującym zdarzeniu w dzielnicy Soho, gdzie samochód wjechał w grupę pieszych znajdujących się przed jednym z klubów. Według doniesień tego samego źródła pomocy medycznej potrzebowały również dwie inne osoby. Brytyjskie media wskazały, kto jest sprawcą wypadku. Okazało się, że to 29-letnia finalistka brytyjskiej wersji programu "X Factor".

To ona potrąciła znaną Polkę. 29-latka jest już w areszcie

Brytyjskie media od początku sugerowały, że za dramatycznym zdarzeniem przed jednym z klubów w Soho stoi inna influencerka. Najnowsze ustalenia potwierdzają, że za kierownicą siedziała Gabrielle Carrington, działająca w sieci pod pseudonimem Rielle. 29-letnia kobieta została zatrzymana przez policję i usłyszała poważne zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Co więcej, jak się okazuje, kobieta ma za sobą także epizod w świecie show-biznesu. Jako nastolatka dotarła do finału brytyjskiej edycji programu "X Factor". W 2013 roku wystąpiła tam jako członkini girlsbandu Miss Dynamix, zdobywając uznanie jurorów i widzów. Choć ostatecznie nie zrobiła dużej kariery muzycznej, dziś aktywnie działa jako influencerka, a jej profil na Instagramie obserwuje ponad 360 tysięcy użytkowników.

Policja zabrała głos. Prosi świadków o pilny kontakt

Alison Foxwell z wydziału Specialist Crime South poinformowała, że sprawa jest obecnie szczegółowo badana przez śledczych/ Podkreśliła również, że funkcjonariusze koncentrują się na ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzeń i apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje. - Choć do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach porannych, lokale w okolicy wciąż były otwarte i wierzymy, że wiele osób widziało, co się stało. Proszę każdą osobę, która była świadkiem kolizji lub jakiegokolwiek zajścia, które miało miejsce przed nią i może być istotne w sprawie, aby skontaktowała się ze służbami - - podkreślono. - Informacje, które posiadają, nawet jeśli wydają się mało istotne, mogą okazać się kluczowe dla śledztwa - zaapelowała Alison Foxwell.