Klaudia Zakrzewska to polska influencerka znana w Instagramie jako "klaudiaglam", która na co dzień mieszka w Dubaju. Jak donosi "Daily Mail", w niedzielę 20 kwietnia w godzinach porannych została przewieziona do szpitala w Londynie, a jej stan określany jest jako bardzo ciężki. Klaudia Zakrzewska została hospitalizowana po tym, jak pod klubem w dzielnicy Soho samochód wjechał w przechodniów. Z informacji "Daily Mail" wynika, że interwencji medycznej wymagały także dwie inne osoby, w tym mężczyzna, który doznał poważnych obrażeń.

Klaudia Zakrzewska trafiła do szpitala. Policja aresztowała podejrzaną osobę

Z relacji "Daily Mail" wynika, że Klaudia Zakrzewska spędzała wieczór w klubie, gdzie bawiła się z przyjaciółmi. Chwilę przed tragicznym zdarzeniem miało dojść do burzliwej wymiany zdań przed budynkiem między influencerką a inną osobą. Około godziny 4:30 wezwano służby do wypadku z udziałem przechodniów.

Policja potwierdziła, że w związku ze zdarzeniem zatrzymano 29-letnią kobietę pod zarzutami usiłowania zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niebezpiecznej jazdy oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Kobieta trafiła do aresztu. Jak podaje "Daily Mail", ma chodzić o inną influencerkę. Policja wykluczyła, aby incydent miał związek z terroryzmem.

Policja prosi świadków zdarzenia o kontakt

Inspektor Alison Foxwell z wydziału kryminalnego Specialist Crime South przekazała, że trwa śledztwo w sprawie, a przedstawiciele służb przekazują słowa wsparcia dla osób poszkodowanych w wypadku oraz ich bliskich. - Choć do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach porannych, lokale w okolicy wciąż były otwarte i wierzymy, że wiele osób widziało, co się stało. Proszę każdą osobę, która była świadkiem kolizji lub jakiegokolwiek zajścia, które miało miejsce przed nią i może być istotne w sprawie, aby skontaktowała się ze służbami - przekazała. - Informacje, które posiadają, nawet jeśli wydają się mało istotne, mogą okazać się kluczowe dla śledztwa - dodała inspektor Alison Foxwell.