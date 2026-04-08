Trwa misja Artemis II, w ramach której człowiek po raz pierwszy od ponad pół wieku wrócił na orbitę Księżyca. 6 kwietnia załoga statku znalazła się po drugiej stronie naszego naturalnego satelity. Ujęcia, które niedługo później pojawiły się w sieci, wywołały ogromne poruszenie. Wyprawę Artemis II śledzi mnóstwo osób zarówno za granicą, jak i w Polsce. Swoimi przemyśleniami na temat pozaziemskiego lotu podzieliła się Matylda Damięcka. Grafiki artystki zachwyciły internautów.

Matylda Damięcka znów zaskoczyła pomysłowością. "Uwielbiam"

Nowe grafiki Damięckiej przedstawiają Księżyc widziany z okna statku kosmicznego. Na jego powierzchni artystka umieściła małego kosmitę, który macha do załogi. "2026" - napisała nad grafiką Damięcka. Na kolejnym slajdzie data się zmieniła. Jest rok 2548, a kosmita trzyma w rękach transparent z napisem "Green Lives Matter". Na następnym rysunku napis na transparencie jest już inny. "You're an alien" - czytamy.

Później widnieje na nim zdanie "Man go home". Na przedostatniej grafice widzimy kosmitę przebitego czymś, co przypomina miecz lub krzyż. "Man who fell to Moon" - napisała Damięcka. Jej post wywołał niemałe poruszenie. "Człowiek, dla dobra wszechświata, nigdy nie powinien opuścić Ziemi", "Paradoks największego szkodnika", "Uwielbiam", "Dokładnie!" - komentowali internauci. Grafiki znajdziecie w naszej galerii.

Misja Artemis II to dopiero początek. Co planuje NASA?

NASA nie ukrywa, że kosmiczny lot na orbitę Księżyca miał być swego rodzaju testem przed kolejnymi, bardziej wymagającymi wyprawami. "Jako część Złotej Ery innowacji i eksploracji NASA będzie wysyłać astronautów programu Artemis na coraz trudniejsze misje, których celem będzie badanie Księżyca, dokonywanie odkryć naukowych, uzyskanie korzyści gospodarczych oraz przygotowanie gruntu pod pierwsze załogowe misje na Marsa" - przekazała niedawno agencja. Załoga biorąca udział w misji Artemis II ma wrócić na Ziemię w sobotę po godz. 5 czasu polskiego. Z podanych informacji wynika, że kapsuła będzie wodować na Oceanie Spokojnym.