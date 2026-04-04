Anna Bardowska zyskała ogromną popularność dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Na swoim profilu na Instagramie zgromadziła naprawdę pokaźne grono obserwatorów. Obecnie śledzi ją ponad 350 tys. osób. Bardowska chętnie dzieli się z nimi kadrami ze swojej codzienności. 4 kwietnia była uczestniczka matrymonialnego show złożyła fanom wielkanocne życzenia. Przy okazji pokazała, jak wystroiła się na poświęcenie pokarmów.

Anna Bardowska zadała szyku w kościele. Internautki pod wrażeniem

"Wszystko już gotowe? U nas prawie koniec szykowania. Ciasta upieczone, ostatnie sałatki do ukończenia i można odpoczywać. Życzymy Wam zdrowych, radosnych świąt wielkanocnych" - napisała Bardowska. Na nagraniu widzimy ją w towarzystwie męża i dzieci. Była uczestniczka "Rolnika" wybrała się na święcenie w długim, beżowym płaszczu, który jest kwintesencją klasycznego, ponadczasowego stylu. Pod spód założyła kwiecistą sukienkę lub spódnicę - trudno powiedzieć, bo na górę Bardowska zarzuciła ciepły sweter. Całość uzupełniła beżowymi, zamszowymi kozaki za kolano. Internautki nie kryły zachwytu. "Aniu, skąd taki piękny sweter i buty?", "Wyglądacie przepięknie! Wesołych Świąt!", "Promieniejesz Aniu. Super się prezentujecie" - pisali. Całe nagranie znajdziecie poniżej.

Anna Bardowska przygotowania do świąt rozpoczęła już wiele dni temu

Od połowy marca Bardowska dzieliła się ze swoimi obserwatorami świątecznymi przepisami. W pierwszej kolejności pokazała, jak zrobić idealną, wilgotną babkę. "Wygląda pysznie!", "Zrobiłam, wyszło wspaniale" - zachwalały internautki. Zachęcona komplementami influencerka jakiś czas później wrzuciła przepis na kruchego mazurka. We wpisie podzieliła się także zdjęciami własnych wypieków. "Uwielbiam mazurki. Szkoda, że nie mam rąk do nich. No nie wychodzą mi, ale pani są cudne", "Lubię pani przepisy i proszę o kolejne", "Pięknie wygląda... trzeba upiec. Z pani przepisu też lubię z powidłami śliwkowymi" - czytamy w komentarzach. A wy korzystaliście kiedyś z przepisów Bardowskiej? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.