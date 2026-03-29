Książulo jest jednym z najbardziej wpływowych youtuberów. Jego recenzje jedzenia realnie wpływają na sytuację lokali gastronomicznych. Potrafią sprawić, że będą się do nich ustawiać kolejki lub skutecznie odstraszą klientów. Influencer podróżuje po całym kraju, testując jedzenie w kolejnych punktach. Tym razem zdecydował się na wyjazd do Krakowa. To, co się tam wydarzyło, mroziło krew w żyłach. W pewnym momencie mężczyzna zaczął grozić kolegom Książula nożem. Cała sytuacja została zarejestrowana przez kamerę. Youtuber już odniósł się do sprawy i opublikował wymowny komentarz.

Książulo pojechał do Krakowa. Jego ekipa natrafiła na nożownika

Na kanale Książula zobaczyliśmy odcinek z Krakowa. Influencer wraz z trzema kolegami postanowił odwiedzić miejski jarmark wielkanocny. Jeszcze przed dojściem do celu, panowie zatrzymali się na ulicy. Youtuber na chwilę odłączył się od grupy, do której postanowił podejść nieznany mężczyzna. Zaczął namawiać Bobiczka, który ukrywa się pod maską, by ją zdjął. Był przy tym bardzo nachalny i naciskał na kolegę Książula, choć ten cały czas mu odmawiał. W końcu mężczyźnie ewidentnie puściły nerwy. Wyciągnął nóż i zaczął groził kolegom influencera. W ich obronie stanęła kobieta, która wdała się w dyskusję z mężczyzną, a ten w końcu odpuścił i odszedł. Książulo dotarł na miejsce już po całym incydencie.

Sytuacja na nagraniu Książula poruszyła widzów. Influencer już zareagował

Sprawa bardzo poruszyła widzów, którzy wyrazili zaniepokojenie sytuacją. Zaznaczyli, że takie incydenty należy od razu zgłaszać na policję. "Wiecie, że powinniście od razu powiadomić policję, bo facet pójdzie dalej i w końcu coś mu strzeli, i zrobi komuś naprawdę krzywdę", "Szkoda, że nie wezwaliście policji, bo jak nie was to potem poszedł dalej i mógł kogoś innego zaatakować", "Mam nadzieję, że zgłosiliście tego typa na policji", "Zrobiliście mega błąd z tym typem, że go olaliście. Takie sytuacje trzeba zgłaszać, bo kto normalny chodzi z nożem kuchennym w kieszeni" - czytamy w komentarzach pod filmem. Książulo postanowił odnieść się sprawy. Pod nagraniem poinformował, że zgłosił sprawę odpowiednim służbom. "Widząc poruszenie w komentarzach, chcę poinformować was, że sprawą zajmuje się policja" - napisał w komentarzu.