Adrianna Tyszka wzięła udział w dziewiątej edycji programu TVP "Rolnik szuka żony" i właśnie tam poznała swojego męża Michała Tyszkę. Od tego czasu aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie utrzymuje regularny kontakt z widzami i fanami. Chętnie pokazuje im kulisy swojego życia i wrzuca nowe zdjęcia. Tym razem pokazała się bez makijażu i zachwyciła internautów. Jeden z nich miał jednak pewne uwagi.
Na zdjęciu, które opublikowała Ada na Instagramie, widzimy, jak wpatruje się w obiektyw lekko zmrużonymi oczami i opiera twarz na dłoni. Od razu można zauważyć, że zrezygnowała zarówno z makijażu, jak i instagramowych filtrów. W opisie przyznała, że właśnie w takiej wersji czuje się najlepiej. "Tak lubię najbardziej... bez filtrów, bez makijażu, w bluzce Micha. Lubię ładnie wyglądać, ale lubię też po prostu być 'po domowemu'. Pragnę tworzyć profil autentyczny, żebyście pamiętali, że też 'jestem człowiekiem'" - napisała Ada Tyszka.
Fani Ady natychmiast zareagowali na jej zdjęcie i wyznanie. Nie szczędzili jej komplementów, zachwycając się nią. "Pięknie", "Ada, tak wyglądasz pięknie, naturalnie i młodo", "Pięknie wyglądasz Ada, bardzo naturalnie", "Super" - pisali. Co ciekawe, pojawił się również krytyczny komentarz. Jeden z internautów postanowił wytknąć Adzie, że nie jest w pełni naturalna. "Naturalność to prawdziwe rzęsy i usta, a u pani nie widać tego" - napisał. Ada postanowiła odpowiedzieć. "Usta mam naturalne, a rzęsy doklejone i nie napisałam nigdzie, że naturalność, tylko że jestem "po domowemu" bez filtrów i bez makijażu" - wyjaśniła.
Ostatnio Ada Tyszka zaskoczyła fanów jeszcze innym kadrem. Postanowiła bowiem obciąć swoje długie włosy do ramion. Od razu chętnie pochwaliła się nową fryzurą. "W nowy rok wchodzę z nowymi pomysłami i nową energią! Ach i z nowymi włosami! Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej" - pisała.