Adrianna Tyszka wzięła udział w dziewiątej edycji programu TVP "Rolnik szuka żony" i właśnie tam poznała swojego męża Michała Tyszkę. Od tego czasu aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie utrzymuje regularny kontakt z widzami i fanami. Chętnie pokazuje im kulisy swojego życia i wrzuca nowe zdjęcia. Tym razem pokazała się bez makijażu i zachwyciła internautów. Jeden z nich miał jednak pewne uwagi.

Zobacz wideo Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" walczy ze stereotypami. "Ciężko pracuje, nie tylko wyglądam"

Ada Tyszka z "Rolnik szuka żony" bez makijażu. Tak wygląda w naturalnym wydaniu

Na zdjęciu, które opublikowała Ada na Instagramie, widzimy, jak wpatruje się w obiektyw lekko zmrużonymi oczami i opiera twarz na dłoni. Od razu można zauważyć, że zrezygnowała zarówno z makijażu, jak i instagramowych filtrów. W opisie przyznała, że właśnie w takiej wersji czuje się najlepiej. "Tak lubię najbardziej... bez filtrów, bez makijażu, w bluzce Micha. Lubię ładnie wyglądać, ale lubię też po prostu być 'po domowemu'. Pragnę tworzyć profil autentyczny, żebyście pamiętali, że też 'jestem człowiekiem'" - napisała Ada Tyszka.

Fani Ady natychmiast zareagowali na jej zdjęcie i wyznanie. Nie szczędzili jej komplementów, zachwycając się nią. "Pięknie", "Ada, tak wyglądasz pięknie, naturalnie i młodo", "Pięknie wyglądasz Ada, bardzo naturalnie", "Super" - pisali. Co ciekawe, pojawił się również krytyczny komentarz. Jeden z internautów postanowił wytknąć Adzie, że nie jest w pełni naturalna. "Naturalność to prawdziwe rzęsy i usta, a u pani nie widać tego" - napisał. Ada postanowiła odpowiedzieć. "Usta mam naturalne, a rzęsy doklejone i nie napisałam nigdzie, że naturalność, tylko że jestem "po domowemu" bez filtrów i bez makijażu" - wyjaśniła.

Ada Tyszka przeszła metamorfozę. Zdecydowała się pożegnać długie włosy

Ostatnio Ada Tyszka zaskoczyła fanów jeszcze innym kadrem. Postanowiła bowiem obciąć swoje długie włosy do ramion. Od razu chętnie pochwaliła się nową fryzurą. "W nowy rok wchodzę z nowymi pomysłami i nową energią! Ach i z nowymi włosami! Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej" - pisała.