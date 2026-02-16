W tegoroczną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaangażowało się mnóstwo gwiazd. Sporo emocji wzbudził pomysł Friza. YouTuber wystawił na licytację wspólne przeganianie dzików. Po kilku dniach aukcja została zdjęta przez Allegro z powodu naruszenia regulaminu. Friz wówczas tłumaczył, że jego propozycja została błędnie zinterpretowana jako "polowanie na dziki". Niedługo później zbiórka wróciła na platformę z innym opisem. Tym razem influencer proponował wspólny spacer i... poszukiwanie dzików. W licytacji brało udział 15 osób. Kwota, którą zwycięzca przekaże do puszki WOŚP, robi wrażenie.

Zobacz wideo Hołownia odniósł się do hejtu na Owsiaka. "Wielu ludziom odbija"

Friz zadowolony z finału aukcji. Tyle zwycięzca zapłaci za poszukiwanie dzików

Oprócz wspólnie spędzonego czasu zwycięzca otrzyma także słynną niebieską łopatę, którą influencer odganiał dziki ze swojej willi. Na narzędziu znalazł się także podpis Friza, co dla fanów youtubera stanowi z pewnością nie lada gratkę. Aukcja zakończyła się 15 lutego. Zwycięzcy przyjdzie zapłacić 62 370 zł.

W 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaangażowała się również Wersow. Influencerka wystawiła na licytację suknię ślubną. "To nie tylko piękna kreacja, ale przede wszystkim pamiątka pełna wzruszeń i wspomnień, która teraz może pomóc nieść dobro. Chcę, aby ta niezwykła suknia miała jeszcze większą wartość - nie tylko sentymentalną, ale też społeczną" - napisała Wersow. Licytacja zakończy się 16 lutego o godz. 23. W chwili publikacji tekstu cena sukni wynosiła 10 000 zł.

Donald Tusk pobił rekord. Jego aukcja na WOŚP rozbiła bank

Donald Tusk co roku bierze udział w działaniach organizowanych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem premier wystawił na aukcję złote korki piłkarskie opatrzone swoim autografem oraz zaoferował spotkanie w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której gościli m.in. król Karol III i prezydent Emmanuel Macron. Licytacja dobiegła końca 12 lutego. Zwycięzca przekaże WOŚP 700 250 zł. To jak na razie najwyższa kwota uzyskana spośród wszystkich aukcji tegorocznego finału.