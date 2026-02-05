Miłość Anity Szydłowskiej i Adriana Szymaniaka zrodziła się na planie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Zakochani byli jedną z pierwszych par, która postanowiła kontynuować małżeństwo. Wspólnie wychowują dwoje dzieci. Kilka miesięcy temu Adrian otrzymał dramatyczną diagnozę - glejaka IV stopnia. Małżonkowie znaleźli wsparcie w bydgoskim szpitalu, przez co dzielili codzienność między Bydgoszczą a Krakowem. Niedawno Anita przekazała, że ich życie stopniowo wraca na właściwe tory. Tym razem zdecydowała się na kilka wzruszającyh słów na swoim profilu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita wrzuciła zdjęcie ukochanego i przekazała ważną wiadomość. Co za słowa

Anita i Adrian z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" często dzielą się z fanami swoją codziennością w mediach społecznościowych. Ostatnio uczestniczka show pokazała nowe zdjęcie męża. Okazała się, że miała szczególny powód. Był to Międzynarodowy Dzień Nowotworów. Anita zwróciła się do obserwatorów.

"Z okazji Międzynarodowego Dnia Nowotworów życzę wszystkim chorym wiele siły i nieustającej nadziei. A dla bliskich - mnóstwo wytrwałości i radości z małych rzeczy" - napisała. "To, czego najbardziej chciałabym wszystkim życzyć, to dnia, w którym świat uwolni się od tej choroby i obecni naukowcy oraz współczesny rozwój technologii pozwolą znaleźć lek lub jeszcze wcześniej wykrywać zagrożenie, a każdy miał do nich dostęp w ramach opieki zdrowotnej" - dodała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adrian przestrzegł fanów. Zdementował plotki na temat swojego stanu zdrowia

Adrian Szymaniak pokazuje swoje zmagania z chorobą w mediach społecznościowych. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" może liczyć na wsparcie fanów z całej Polski, którzy na bieżąco śledzą postępy w leczeniu. Ostatnio w sieci zaczęły krążyć artykuł z informacjami, jakoby stan zdrowia Adriana uległ gwałtownemu pogorszeniu. Mąż Anity zdążył już zdementować plotki.

"Najbardziej obrzydliwy fake news, jaki pojawia się dziś na Facebooku odnośnie do mojej sytuacji zdrowotnej. Same reklamy dla kliknięć i treść wyssana z niczego"- napisał na InstaStories, udostępniając link do fałszywego artykułu. "Ręce opadają" - podsumował. ZOBACZ TEŻ: Zaginiony sprzęt medyczny dotarł do Adriana ze "Ślubu". "To szansa na życie"