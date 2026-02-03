Honorata Skarbek trafiła na SOR. Pokazała niepokojące zdjęcia

Honorata Skarbek 2 lutego opublikowała na InstaStories niepokojącą relację. Celebrytka najpierw prosiła obserwatorów o wsparcie w znalezieniu chirurga szczękowego, informując, że szybko potrzebuje pomocy. Później pokazała zdjęcia z SOR-u. Spędziła na nim osiem godzin.

Honorata Skarbek na SOR-ze

Honorata Skarbek zyskała popularność jako piosenkarka i blogerka modowa. Influencerka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na instagramowym koncie zebrała 364 tysiące obserwujących. Celebrytka chętnie relacjonuje tam zarówno życie prywatne, jak i zawodowe. Tym razem na InstaStories postanowiła poprosić internautów o pomoc. Szukała bowiem chirurga szczękowo-twarzowego. "Sprawdzony chirurg szczękowo-twarzowy, Warszawa, na CITO! Tylko błagam, ktoś naprawdę wyspecjalizowany! Na SOR-ze czas oczekiwania to dziesięć godzin minimum. Proszę, pomóżcie" - pisała.

Godzinę później Skarbek opublikowała już zdjęcie z SOR-u, na którym było widać, że miała założony na grzbiecie dłoni welflon. Do fotografii załączono lakoniczny, ale wymowny wpis. "Moja seria 'kocham poniedziałki' została dziś brutalnie przerwana" - czytamy. Sześć godzin później 33-latka pokazała kolejne zdjęcie. Tym razem na pierwszym planie widoczny był opatrunek na jej twarzy. Wyraźnie zmęczona i opuchnięta Skarbek napisała, że spędziła na SOR-ze osiem godzin i nie ma sił. "Osiem godzin na SOR-ze pozdro. Robię sobie dwa dni wolnego, nie truć buły" - apelowała. Celebrytka nie zdradziła, co dokładnie się stało. Zgodnie z powyżej zamieszczoną prośbą nie zajmowaliśmy Skarbek czasu i nie prosiliśmy o komentarz. Pozostaje czekać, aż sama poinformuje o stanie swojego zdrowia.

Honorata Skarbek niedawno przeszła operację

W kwietniu 2025 roku Honorata Skarbek trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację septokonchoplastyki, która miała na celu poprawę jakości jej oddychania (chodziło o korekcję skrzywionej przegrody nosowej i zmniejszenie przerośniętych małżowin nosowych). Już po operacji celebrytka przyznała, że wciąż ma problem z oddychaniem. "Druga doba po operacji septokonchoplastyki. Druga nieprzespana noc. Wciąż zero przepływu powietrza przez nos. Ciężko, ciężko, ciężko" - relacjonowała wówczas na Instagramie.