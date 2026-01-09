Adrianna Krysian na co dzień udziela się w mediach społecznościowych, gdzie śledzą ją setki tysięcy obserwatorów. Influencerka zasłynęła już również w telewizji, pojawiając się wraz z koleżanką po fachu Vanessą Rojewską w "You Can Dance", gdzie pełniły role reporterek. 7 stycznia Krysian zszokowała fanów, gdy poinformowała, że trafiła do szpitala.

Adrianna Krysian trafiła do szpitala. "Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie"

Krysian opublikowała zdjęcie ze szpitalnego łóżka oraz podzieliła się z fanami poruszającym wyznaniem w opisie. "2026 rozpoczęty z prawdziwym 'pierdzielnięciem'… w kręgosłupie. Może trudno w to uwierzyć, sama wciąż nie do końca wierzę, ale kichnęłam, zgięło mnie w pół i już nie byłam w stanie się podnieść" - napisała influencerka. Krysian przeszła również do pewnych refleksji na temat zdrowia. "Leżę tutaj i obserwuję, jak przyjeżdżają kolejni pacjenci, każdy z inną historią, innym problemem. Przed chwilą trafiła tu pani z pozornie niezwiązanymi dolegliwościami, a prześwietlenie pokazało zaawansowanego raka płuc… Takie chwile brutalnie, ale wyraźnie przypominają, że nie ma nic cenniejszego niż zdrowie" - dodała celebrytka.

Influencerka postanowiła przypomnieć więc obserwatorom, by regularnie się badali. "Życie potrafi zatrzymać nas nagle, a zdrowie to jedyna rzecz, bez której żaden plan nie ma sensu. Dbajcie o siebie i róbcie regularne badania" - podsumowała Adrianna w emocjonalnym wpisie.

Fani i znajomi wspierają Adriannę Krysian. "To jest właśnie ten moment, kiedy życie nakazuje zwolnić"

Pod postem Krysian ze szpitala prędko zaroiło się od komentarzy. Obserwatorzy influencerki postanowili wesprzeć ją w trudnym okresie. "Przesyłam moc energii. Dużo zdrówka!", "Zdrówka Ada. Bardzo ważne słowa", "Trzymam kciuki, żeby wszystko było dobrze!", "To jest właśnie ten moment, kiedy życie nakazuje zwolnić. Trzymaj się Ada, dużo zdrówka", "Bardzo mi przykro. Oby to był tylko znak, żeby uważać i przyjrzeć się problemowi", "Wracaj do pełni sił! Trzymam kciuki" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.