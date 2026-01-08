Od wielu lat w sieci pojawiają się filmiki, na których znane osoby mierzą się z pytaniami z wiedzy ogólnej. Tym razem przed takim wyzwaniem stanęła Paulina Porzucek, która ma za sobą już walkę w jednej z federacji freakfightowych i prężnie rozwija profile w mediach społecznościowych. Nagranie, na którym ma okazję odpowiadać na pytania, szybko zyskało popularność. Wszystko przez nietypowe i przede wszystkim błędne wskazania.

Usłyszała pytania z wiedzy ogólnej. Jej odpowiedzi mówią wiele

Na profilu fansportu.pl na TikTok pojawiło się nagranie z Pauliną Porzucek, która miała okazję zmierzyć się z quizem. Pytania z wiedzy ogólnej nieco ją jednak zaskoczyły, bo na niewiele z nich znała odpowiedź. Na wstępie poszło jej dobrze i wiele wskazywało na to, że ma ona usystematyzowane pewne informacje - wskazała, że największym kontynentem jest Azja. Potem nie było już tak dobrze. Skrótowiec PKP rozwinęła jako "Polska Komunikacja Pociągowa", choć są to oczywiście Polskie Koleje Państwowe. Przy pytaniu o ZUS lepiej nie było. - ZUS, no, to ZUS. Biorą pieniądze ode mnie - stwierdziła. A to rzecz jasna Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Influencerka nie wiedziała, czym jest ABW - a to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Problemem było również ONZ, które rozwinęła jako "Ochrona Narodowa Zjednoczona", choć sama przyznała, że nie wie, czym jest wspomniana organizacja. Chodziło o Organizację Narodów Zjednoczonych.

Influencerka została zapytana o polskiego premiera. Nie umiała wskazać nazwiska

Nie obyło się bez pytania o polską politykę. Porzucek nie miała jednak pojęcia, kto jest premierem naszego kraju. Stwierdziła, że nie interesuje się polityką. Prawidłowo jednak wskazała, że Polska należy do NATO, choć odpowiedziała, że w Strefie Schengen się nie znajdujemy. Czy znajdujemy się w strefie euro? - No europejskiej, tak - odparła influencerka. Zapytana o to, który miesiąc ma 28 dni, wskazała, że luty - choć wiadomo, że każdy miesiąc przecież tyle ma. Mniej więcej wiedziała, czym jest cięciwa i prawidłowo odpowiedziała, że Waszyngton to stolica USA.

Internauci nie kryli zażenowania odpowiedziami Porzucek. Niektórzy stwierdzili, że sami mieliby problem z rozszyfrowaniem niektórych nazw. "Nie przepadam za nią, ale szczerze mówiąc, sama wiem, co oznaczają te skróty, ale nie umiałabym ich rozwinąć", "Boże, czy ty to słyszysz?!","Takich młodzi mają idoli, strach pomyśleć, co to będzie za kilka lat", "Jest gorzej, niż zakładałem" - pisali w komentarzach użytkownicy TikToka.