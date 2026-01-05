Książulo od dawna uchodzi za jednego z najpopularniejszych twórców na polskim YouTubie. Influencer wraz ze swoimi pomocnikami przemierza kolejne miasta w poszukiwaniu lokali gastronomicznych, które będzie mógł poddać swojej często bezlitosnej ocenie. Tym razem realizacja nowych filmów zaprowadziła go aż za ocean, gdzie zamiast spokojnej degustacji spotkał się z dość nieoczekiwaną sytuacją.

Książulo znalazł się w centrum internetowej burzy. Wszystko zaczęło się od nagrania w restauracji

Podczas wizyty w restauracji Carmine’s w Nowym Jorku ekipa Książula rozpoczęła nagrania przy stoliku. W pewnym momencie youtuber zdecydował się użyć dodatkowego oświetlenia, co szybko zwróciło uwagę otoczenia. Goście siedzący w pobliżu zaczęli spoglądać w ich stronę, a chwilę później do stolika podeszła obsługa. Najpierw zaproponowano im zmianę miejsca, argumentując to tym, że intensywne światło przeszkadza innym klientom. Sytuacja jednak niespodziewanie eskalowała.

Jak relacjonuje sam Książulo na dodanym na YouTube nagraniu, ostatecznie zapadła decyzja, że ekipa musi opuścić lokal. - Moi drodzy, wywalili nas na bruk. Najpierw było tak: przyszła pani, powiedziała: "widzę, że świecicie lampą, komuś to tam przeszkadza, więc dam wam inny stolik, żebyście sobie mogli na spokojnie nagrywać". Potem przyszła druga pani i powiedziała: "wypierdzielać mi stąd" - opowiadał. Degustacja potraw przeniosła się więc poza mury restauracji, gdzie youtuber spróbował potraw, siedząc na ławce.

Książulo został wyproszony z lokalu. Fani youtubera stanęli po stronie restauratora

Pod filmem szybko pojawiła się lawina komentarzy, a ton wielu z nich był dla internetowego twórcy mało łaskawy. Internauci pisali, że w lokalu panowało "fajne, klimatyczne światło", a decyzja o użyciu dodatkowego oświetlenia była - ich zdaniem - kompletnie nietrafiona. Wśród opinii powtarzały się głosy, że "strzelenie lampą na pół restauracji" w miejscu pełnym gości musiało przeszkadzać innym i naturalnie zwróciło uwagę obsługi.

Sporo osób zwracało też uwagę na kwestie techniczne. "Włączenie lampy nie tylko przyciągnęło niepotrzebną uwagę, ale jeszcze pogorszyło obraz" - napisał jeden z internautów. Co ciekawe, właśnie ten komentarz został polajkowany przez samego Książula, co można odebrać jako sygnał, że youtuber dostrzegł błąd i zgodził się z krytyczną oceną sytuacji.