Internauci miażdżą film Friza i Wersow. Ma niższą ocenę niż "Smoleńsk"

W piątek 3 października na ekrany kin trafił film dokumentalny "Friz & Wersow. Miłość w czasach online". Produkcja ukazująca kulisy życia najbardziej rozpoznawalnej pary influencerów w Polsce spotkała się jednak z falą krytyki. Jak na razie produkcja pary influencerów została oceniona na FIlmwebie gorzej niż kontrowersyjny film "Smoleńsk" z 2016 roku.

Zobacz wideo "Friz i Wersow - Miłość w czasach online" [ZWIASTUN]

Film Friza i Wersow oceniony gorzej niż "Smoleńsk". Nowy dokument rozczarował widzów

Film Friza i Wersow przedstawia 40 dni z życia Friza i Wersow przed ich ślubem. Kamery towarzyszą im m.in. podczas przygotowań do ceremonii oraz pracy przy projekcie "Twoje 5 Minut" - talent show z udziałem influencerów. Choć całość promowana była jako dokument, dla wielu widzów przypomina raczej starannie wyreżyserowaną kampanię wizerunkową. Produkcja wzbudziła wiele emocji i wywołała skrajne opinie. Krytycy zarzucają jej sztuczność, brak głębi oraz przesadne skoncentrowanie na autopromocji. Pojawiły się także głosy, że film nie wnosi nic nowego do publicznego obrazu Friza i Wersow.

Z drugiej strony, część fanów ucieszyła się z możliwości zobaczenia swoich ulubionych twórców na dużym ekranie. Mimo to oceny w serwisie Filmweb są bezlitosne - film otrzymał średnią 2.0 (w skali od 1 do 10), co czyni go jedną z najniżej ocenianych polskich produkcji w historii portalu. Dla porównania wspomniany już "Smoleńsk" ma średnią ocen 2.3 przy ponad 51 tysiącach głosów. Tymczasem dokument o influencerach został oceniony przez ponad 3 tysiące użytkowników. To oznacza, że "Miłość w czasach online" zbliża się niebezpiecznie blisko do miana najgorzej ocenianego filmu w polskim internecie. Obecnie niechlubnym liderem w rankingu Filmwebu pozostaje "Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja" Jerzego Gruzy, który przy ponad 15 tys. ocen ma średnią 1.4.

Film "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" budzi skrajne opinie

Film "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" od momentu premiery wzbudza ogromne emocje i dzieli widzów - jedni widzą w nim wyreżyserowaną laurkę, inni wzruszający i osobisty dokument. Produkcja doczekała się już setek opinii w internecie, a dyskusja wokół niej nie cichnie. Nasz redaktor, Norbert Żyła również obejrzał film i wyrobił sobie własne zdanie na temat produkcji. W swojej recenzji napisał m.in. o tym, co go zaskoczyło, które momenty wzruszyły, a które budzą kontrowersje.