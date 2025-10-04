2 października odbyła się premiera filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online", na której pojawiły się największe gwiazdy internetu. Podczas wydarzenia para udzieliła wielu wywiadów. W jednym z nich Wersow została zapytana o zmianę nazwiska. Wcześniej influencerka wielokrotnie podkreślała, że po ślubie tego nie zrobi. Dlaczego zmieniła decyzję?

Wersow zmieniła nazwisko dla... Friza. Odbyli ważną rozmowę

Ci, którzy obserwują Wersow w mediach społecznościowych, z pewnością wiedzą, że influencerka upierała się, by po ślubie zostać przy swoim nazwisku. Przed ceremonią między nią a Frizem odbyła się jednak ważna rozmowa, która wszystko zmieniła. - Byłam jedną z tych kobiet, które zawsze powtarzały, że ja zawsze pozostanę przy swoim [nazwisku - przyp. red.], że jestem tak związana, że raczej nie będę chciała zmieniać tego nazwiska, więc ja jestem też hipokrytką, jeśli o to chodzi, na pewno. Aczkolwiek to był też wynik takiej rozmowy z moim mężem, że fajnie by było, żebym jednak przejęła jego nazwisko - mówiła Pudelkowi. Celebrytka nie zamierza jednak rezygnować ze swojego pseudonimu. - Dalej pozostaje "Wersow". Nie zmieniam się na "Werwiś". Tutaj się nic nie zmienia - zapewniła.

Wersow i Friz zdradzili, co zmieniło się w ich życiu po ślubie

Od samego ślubu minęło już trochę czasu. W rozmowie z portalem Wersow przyznała, że najbardziej zauważalną dla niej zmianą była właśnie zmiana nazwiska. - U mnie zmieniło się przede wszystkim nazwisko. Teraz przejęłam nazwisko mojego męża i nazywam się Weronika Wiśniewska. Przyzwyczajam się do nowej rzeczywistości, jaką jest nowe nazwisko. Gdybym miała coś wymienić, to bardziej się do siebie zbliżyliśmy i uświadomiliśmy sobie nawzajem, że jeżeli możemy wybierać serwetki na wesele albo jakieś takie rzeczy, z którymi moglibyśmy się nie zgadzać, to tam nie było w ogóle konfliktu - powiedziała. Trzy grosze od siebie dorzucił również sam Friz. YouTuber potwierdził to, co powiedziała jego ukochana. - Zgadzam się z Werą. To jest najważniejsze, że ten moment nas połączył jeszcze bardziej i to zmieniło się w naszym życiu, że czujemy się jeszcze bliżej siebie, niż byliśmy wcześniej - podsumował.