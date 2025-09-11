Powrót na stronę główną
Julia Żugaj mówi "dość" i wyprowadza się z Polski. "Potrzebuję zacząć od nowa"
Julia Żugaj zdecydowała się na życiową rewolucję i przeniosła się do Londynu. Wraz z partnerem Kacprem Dworniczakiem rozpoczyna tam nowy etap.
Żugaj wyjechała z Polski. W Londynie szuka nowego początku
Kadr z filmu YouTube - @JuliaŻugaj

Coraz więcej polskich gwiazd decyduje się na zamieszkanie poza granicami kraju. Dla części z nich to sposób na rozpoczęcie życia w nowym miejscu, inni natomiast wolą dzielić czas między Polskę a ulubione zagraniczne lokalizacje. W ten trend wpisują się m.in. Blanka Lipińska, Joanna Koroniewska-Dowbor i Maciej Dowbor czy Tomasz Ciachorowski. Niedawno podobną decyzję podjęła także Julia Żugaj, która postanowiła spróbować życia w Londynie.  

Zobacz wideo Koroniewska o wadach życia w Hiszpanii. "W Polsce czuję się bezpieczniej"

Julia Żugaj otwiera nowy rozdział. Wspólnie z ukochanym zamieszkała w Wielkiej Brytanii

Julia Żugaj zdecydowała się na odważny krok - na jakiś czas opuściła Polskę i przeprowadziła się do Londynu. Towarzyszy jej partner, gitarzysta Kacper Dworniczak, który rozpoczął tam studia. Influencerka przyznaje, że nie wyobrażała sobie relacji na odległość. Jednocześnie od dawna czuła, że potrzebuje zmiany. - Czułam, że potrzebuję zmiany, że potrzebuję zacząć wszystko od nowa. Przede wszystkim poukładać wszystko od nowa. Kiedy pojawiły się rozmowy o przeprowadzce Kacpra do Londynu, to miałam w głowie jedną myśl: nie chcesz być w związku na odległość. To będzie jeszcze trudniejsze dla ciebie. Wtedy coś kliknęło w mojej głowie - powiedziała w swoim najnowszym nagraniu na YouTube

Julia Żugaj pokazała, jak szuka mieszkania w Londynie. Podzieliła się prywatnymi chwilami 

W filmie Żugaj zabrała fanów za kulisy jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Pokazała momenty związane z poszukiwaniem nowego mieszkania w stolicy Wielkiej Brytanii, nie kryjąc emocji towarzyszących całemu procesowi. Jak przyznała, była to dla niej nie tylko kwestia zmiany adresu, ale przede wszystkim symboliczny krok w stronę nowego początku. Przy okazji podkreśliła, że przeprowadzka nie oznacza definitywnego rozstania z Polską. Nadal zamierza rozwijać tu swoją karierę muzyczną, jednak Londyn traktuje jako miejsce, w którym może odnaleźć coś, czego brakowało jej dotąd w codzienności - przestrzeń dla siebie i spokój. - Pomyślałam, że dlaczego by nie spróbować mieszkać w dwóch miejscach naraz. Mogłabym mieć wszystko to, co kocham w Polsce, a jednocześnie w Londynie być całkowicie anonimowa. Czuć wolność i spokój, który tutaj czuje i spróbować. No i postanowiłam posłuchać mojej intuicji i podjęłam decyzję o przeprowadzce - wyznała.

