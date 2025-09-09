Książulo to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich insternetowych twórców w sieci. Znany tester jedzenia postanowił przyjrzeć się nowemu projektowi firmowanemu nazwiskiem Roberta Makłowicza. W ramach testu jedzenia dostępnego na stacjach benzynowych influencer spróbował kanapek, które są sygnowane przez znanego krytyka kulinarnego. Wnioski z pewnością niejednego zaskoczą.

Zobacz wideo Książulo skrytykował Gessler, a pochwalił Morana. Kucharz zabrał głos

Książulo o kanapkach Roberta Makłowicza. Padło gorzkie podsumowanie

Na kanale Ksiażula niedawno pojawiła się recenzja czterech kanapek od Makłowicza: "Praskiej", "Cezara", "Nowojorskiej" i "Palucha Kentucky". Już test pierwszej z wymienionych pozycji wzbudził u influcencera mieszane odczucia. Wyjawił, że kanapka nie jest zła, ale też nie wyróżnia się niczym szczególnym. Książulo wprost przyznał, że dziwi go decyzja Makłowicza o podpisaniu tak zwyczajnego produktu swoim nazwiskiem. - Musieli posmarować, że on się wpakował w takie kanapeczki - ocenił. Kolejna z pozycji według youtubera nie wypadała zbyt świeżo. Jakby tego było mało, Książulo zwrócił uwagę, że znajdujący się w niej bekon sprawiał wrażenie niedopieczonego. Nie lepiej było w przypadku "Nowojorskiej". Choć youtuber przyznał, że miał duże oczekiwania wobec pastrami, to szybko poczuł rozczarowanie. - Tu czuję taki bajer, który delikatnie jakby był przekłamany (...). Robert obiecał, że to będzie dobre pastrami. A jest takie sobie (...). Przebajerzone, panie Robercie - stwierdził. Ostatnim testem był "Paluch Kentucky", w którym znajdujące się mięso według opinii internetowego twórcy miało o wiele za dużo panierki.

Książulo dokonał tekstu w lokalu drogim jedzeniem. Trafił na niesmaczną niespodziankę

Książulo w innym odcinku zawitał do ekskluzywnej restauracji w Zakopanem, gdzie ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy. Za jajecznicę trzeba tam zapłacić 67 zł, deser lodowy kosztuje 75 zł, a dwa naleśniki aż 55 zł. To właśnie one wywołały największe emocje - nie tylko ze względu na cenę, ale i niemiłą niespodziankę. - Nagrywamy, że tu jest włos? (…) Tutaj przy malince - usłyszał Książulo od znajomego, z którym tekstował jedzenie. - Włosek? Za tyle pieniędzy? - skwitował w odpowiedzi. Youtuber nie szczędził też słów krytyki pod adresem samego dania. - Moja babcia, mama, Marta (partnerka youtubera - przyp. red.) każda robi lepsze niż to. 55 złotych za dwa naleśniki, pół banana i kilka truskawek… Chore, chore, chore. Delikatnością to one nie grzeszą. One miały być subtelne - podsumował test.