Wojciech Janik zasłynął dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia", gdzie został połączony w parę z Agnieszką. Do tej pory para wiodła udane życie. Teraz jednak Wojciech przekazał smutne wieści - jego mama zmarła na nieoperacyjnego glejaka IV stopnia. Uczestnik programu jest pogrążony w żałobie.

Wojtek ze "Ślubu" w żałobie. Pożegnał ukochaną osobę

Wojciech Janik podzielił się z fanami na Instagramie smutną wiadomością. Jego ukochana mama zmarła niedługo po wykryciu choroby. "Dzisiaj o 11, odeszła moja mama. Jedna z ważniejszych osób w moim życiu. I choć nie wyobrażam sobie jak mam żyć bez niej, to jestem dumny, że była moją mamą" - napisał uczestnik "Ślubu" na InstaStories.

O chorobie mamy Wojtek również poinformował na Instagramie. "Jakiś czas temu zdiagnozowali u mojej mamy udar mózgu, który okazał się po paru miesiącach, w lipcu, że jest to guz mózgu" - pisał wtedy. Niestety, mimo ogromnego zaangażowania bliskich nie udało się jej uratować. Mama uczestnika cierpiała na nieoperacyjną postać glejaka. Teraz Wojtek wspomniał o pogrzebie mamy. "Moi Drodzy nagrałem tę rolkę, żeby doszła informacja do mojej dalszej części rodziny oraz tak samo do wszystkich znajomych mojej mamy, bo wiem, że mnie obserwują. Tyle ile zdołam, to poinformuję osobiście, ale jeśli kogoś bym pominął bardzo mi przykro, dlatego uznałem, że XXI wiek trochę w tym pomoże. Informacje na temat pogrzebu będę dodawał w dniach kolejnych" - wyznał.

Wojtek ze "Ślubu" pisał o chorobie mamy

Wojtek Janik nie ukrywał, że wiadomość o chorobie mamy wstrząsnęła jego codziennością. Nie był już wstanie cieszyć się wyprowadzą i nowym domem. "Zamiast cieszyć się nowym domem i wyprowadzką, nasze życie się odwróciło o 180 stopni i chciałbym spytać was... Ponieważ dzisiaj po biopsji, która wykazała, że jest to glejak IV stopnia, nieoperacyjny, nienadający się na radioterapię, gdyż moja mama jest bardzo słaba, powiedzieli, że tylko czekać. Nie wiemy, co robić, proszę o pomoc, ktokolwiek coś wie" - pisał na Instgramie. Teraz po śmierci teściowej głos zabrała też żona Wojtka, Agnieszka. Opublikowała poruszający wpis, w którym pożegnała teściową. "Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam być twoją synową. Mamuś ty wiesz" - napisała.