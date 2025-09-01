Angelika Trochonowicz to jedna z najpopularniejszych polskich youtuberek, o której co jakiś jest głośno w mediach za sprawą jej wystawnego życia. Jakiś czas temu prasa rozpisywała się o jej spektakularnym ślubie, którego organizacja kosztowała krocie. Celebrytka oczekuje właśnie narodzin drugiego dziecka i 31 sierpnia wyjawiła, jakiej płci będzie jej potomek. Jak na prawdziwą influencerkę przystało, zrobiła to z należytym rozmachem i zorganizowała wystawne przyjęcie z tej okazji.

Andziaks wyjawiła płeć swojego drugiego dziecka. Chłopiec czy dziewczynka?

W ciągu ostatnich lat coraz popularniejsze stało się organizowanie przyjęcia typu "baby shower" podczas którego m.in. wyjawiana jest płeć dziecka. Angelika Trochonowicz i jej partner Luka w niedzielę poinformowali, że będą mieć syna. Imprezę zorganizowano z ogromnym rozmachem. W ogrodzie posiadłości pary pojawiły się setki białych balonów, a w kulminacyjnym momencie wyjawienia płci dziecka w powietrze wystrzeliło kolorowe confetti w niebieskim odcieniu. Na nagraniu opublikowanym w sieci para pokazała swoją reakcję na te radosne nowiny. Influencerka była tym momentem wzruszona do łez.

To chłopiec

- napisała rozradowana na Instagramie. Jak na razie para nie zdradziła, czy wybrała już imię dla syna. Luka i Andziaks wychowują także kilkuletnią córkę Charlie, która również pojawiła się na nagraniu z rodzicami i dało się odczuć, że jest równie mocno podekscytowana całym wydarzeniem.

Andziaks zasypana gratulacjami. Wiadomość o płci dziecka wywołała spore poruszenie

W sekcji komentarzy pojawiły się gratulacje od znajomych z branży i widzów pary. Angelika Trochonowicz znana w sieci jako Andziaks, chętnie pokazuje kadry z codziennego życia i wpuszcza fanów do swojego świata. Vlogi influencerki cieszą się ogromną popularnością, więc wiadomość dotyczące płci nowego członka rodziny wywołała ogromne emocje, co najlepiej odzwierciedla sekcja komentarzy. "Idealne dopełnienie Waszej układanki", "Takie chwile zostają w sercu na całe życie… Gratulacje!", "To było piękne", "Pięknie, wzruszające momenty. Gratulacje" - czytamy.