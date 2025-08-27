Anita i Adrian poznali się dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia". Od razu wiedzieli, że chcą tworzyć związek, co udaje im się do dziś. Małżonkowie jednak ostatnio mają nieco trudniejszy czas w życiu. Mężczyzna boryka się z problemami zdrowotnymi, a oboje postanowili, że będą mówić o jego stanie w mediach społecznościowych. Co tym razem przekazała Anita?
26 sierpnia uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodała na InstaStories selfie oraz przekazała nowe wieści o mężu. "Wczoraj spędziliśmy w szpitalu blisko cztery godziny, czekaliśmy na pobranie krwi 50. w kolejce, a i tak skończyło się na SOR. Na szczęście wszystko pod kontrolą i po nocce w szpitalu mąż już w domu" - dowiedzieliśmy się. Ale to nie wszystko, o czym poinformowała we wpisie. "Za to do szpitala dziś poszedł dzisiaj mój tata (tego samego) na umówiony zabieg. No ja po prostu zamieszkam tam niedługo" - dodała celebrytka. Adrian trafił do placówki kilka dni po tym, jak wyszedł. 17 sierpnia informował fanów, że wraca do domu. W tym samym wpisie ujawnił, co się dzieje z jego zdrowiem. Nie ukrywa przy tym, że podejrzenia lekarzy nie brzmią dobrze. Przeczytacie o tym tutaj: Najnowsze doniesienia na temat Adriana ze "Ślubu". Chodzi o guza mózgu i pobyt w szpitalu.
Pod tym wpisem pojawiło się wiele słów wsparcia od fanów małżonków. "Cudownie widzieć cię takiego pełnego energii! Powodzenia i ciesz się teraz rodziną i domem. Trzymamy za ciebie mocno kciuki", "Uśmiechnęłam się solidnie, patrząc na to nagranie, bije od ciebie Adrian siła. Ty się nie poddasz. Trzymajcie się z Anitą, zdrówka" - pisali. Wśród komentujących znalazła się także jego żona. "Bardzo się cieszymy, że jesteś już w domu!" - zwróciła się do męża. "W domu zawsze najlepiej" - odpisał jej Adrian, dodając kilka emotek w kształcie serca. Ciepłe słowa zostawili także przyjaciele zakochanych z show "Ślub od pierwszego wejrzenia". "Bardzo się cieszymy z twojego powrotu" - napisała Ania z drugiej edycji. "Miło było cię uściskać i zobaczyć tak szczerze uśmiechniętego!" - dodał Marcin z tego samego sezonu.
Problemy pojawiły się także u Anety i Roberta, którzy tak jak Anita i Adrian zakochali się w sobie na planie "Ślubu od pierwszego wejrzenia". 26 sierpnia uczestniczka udostępniła na Instagramie zdjęcia małej Hani ze szpitalnego łóżka. Okazało się, że ich starszy syn zaraził siostrę. Rodzice pojechali z nią od razu do placówki, gdzie uzyskali pomoc. Dziewczynka szybko nabrała sił i już wróciła do domu. "Jak wspaniale być w domku. Tęskniłam, za wszystkim i wszystkimi" - zwróciła się do fanów szczęśliwa Aneta, przy okazji publikując rodzinne zdjęcie. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Aneta ze "Ślubu" w poruszającym wyznaniu o chorobie córki. Hania znalazła się w szpitalu.
