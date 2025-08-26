Joanna Osypowicz zyskała popularność dzięki ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony" w 2021 roku. To właśnie wtedy poznała swojego męża Kamila, z którym wzięła ślub w 2023 roku. Para ma córkę Antoninę. Do tej pory Asia była bardzo aktywna na Instagramie, gdzie regularnie publikowała zdjęcia i odpowiadała na pytania fanów. Wszystko jednak wskazuje na to, że to koniec.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Syn nie może odwiedzić Marty Paszkin w szpitalu

Niepokojące wieści o Asi z "Rolnika". To koniec

O dużej aktywności Asi Osypowicz w social mediach świadczy fakt, że uczestniczka "Rolnika" założyła kanał nadawaczy na Instagramie, by być w stałym kontakcie z fanami i regularnie informowała ich o kulisach swojego życia. 25 sierpnia rolniczka wrzuciła jednak niepokojący post. "Powiem wam, że pierwszy raz od dłuższego czasu mam uczucie, że nie podołam i nie dam rady" - napisała jedynie.

Wpis mógł wywołać niemały niepokój wśród fanów, tym bardziej że Joasia Osypowicz niewiele wyjaśniła. Na InstaStories dodała jedynie: "Będzie mnie tutaj mniej, muszę się skupić na czymś, czego nie chcę zaprzepaścić i na czym mi od ostatnich miesięcy bardzo zależy. Mam nadzieję, że zrozumiecie i będziecie mimo wszystko". To jednak nie jest pierwszy raz, gdy Joanna Osypowicz zmartwiła fanów i zniknęła z Instagrama. Już w marcu tego roku rolniczka ograniczyła swoją aktywność w sieci i przez kilka dni nie wrzucała żadnych postów. Internauci dopytywali regularnie, czy wszystko u niej w porządku. W końcu Joanna Osypowicz postanowiła odezwać się do stęsknionych fanów i wyjaśniła im powody swojego milczenia. Okazało się, że zmagała się z infekcją. "Przepraszam, że dziś się nie odzywam. Przyszły cieplejsze dni i już mnie bierze jakieś choróbsko. Obudziłam się z okropnym bólem gardła… Przed chwilką wyszłam od lekarza. Zapalenie migdałów i powiększone węzły. Kilka dni antybiotyk i będę żyć" - poinformowała fanów na InstaStories 26 marca.

Kiedy "Rolnk szuka żony"? Już wiadomo, kiedy pierwszy odcinek

Nowy sezon "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. To już 12. edycja, która wystartuje dokładnie 14 września w TVP1 o godzinie 20.25. W 12. sezonie "Rolnik szuka żony" zobaczymy: 32-letnią Barbarę, 24-letniego Arkadiusza z województwa lubelskiego, 31-letniego Gabriela z Wielkopolski, 28-letniego Krzysztofa z Podlasia i 37-letniego Rolanda, który prowadzi z rodzicami ekologiczne gospodarstwo w okolicach Łodzi. Będziecie oglądać?