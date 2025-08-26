Joanna Osypowicz zyskała popularność dzięki ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony" w 2021 roku. To właśnie wtedy poznała swojego męża Kamila, z którym wzięła ślub w 2023 roku. Para ma córkę Antoninę. Do tej pory Asia była bardzo aktywna na Instagramie, gdzie regularnie publikowała zdjęcia i odpowiadała na pytania fanów. Wszystko jednak wskazuje na to, że to koniec.
O dużej aktywności Asi Osypowicz w social mediach świadczy fakt, że uczestniczka "Rolnika" założyła kanał nadawaczy na Instagramie, by być w stałym kontakcie z fanami i regularnie informowała ich o kulisach swojego życia. 25 sierpnia rolniczka wrzuciła jednak niepokojący post. "Powiem wam, że pierwszy raz od dłuższego czasu mam uczucie, że nie podołam i nie dam rady" - napisała jedynie.
Wpis mógł wywołać niemały niepokój wśród fanów, tym bardziej że Joasia Osypowicz niewiele wyjaśniła. Na InstaStories dodała jedynie: "Będzie mnie tutaj mniej, muszę się skupić na czymś, czego nie chcę zaprzepaścić i na czym mi od ostatnich miesięcy bardzo zależy. Mam nadzieję, że zrozumiecie i będziecie mimo wszystko". To jednak nie jest pierwszy raz, gdy Joanna Osypowicz zmartwiła fanów i zniknęła z Instagrama. Już w marcu tego roku rolniczka ograniczyła swoją aktywność w sieci i przez kilka dni nie wrzucała żadnych postów. Internauci dopytywali regularnie, czy wszystko u niej w porządku. W końcu Joanna Osypowicz postanowiła odezwać się do stęsknionych fanów i wyjaśniła im powody swojego milczenia. Okazało się, że zmagała się z infekcją. "Przepraszam, że dziś się nie odzywam. Przyszły cieplejsze dni i już mnie bierze jakieś choróbsko. Obudziłam się z okropnym bólem gardła… Przed chwilką wyszłam od lekarza. Zapalenie migdałów i powiększone węzły. Kilka dni antybiotyk i będę żyć" - poinformowała fanów na InstaStories 26 marca.
Nowy sezon "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. To już 12. edycja, która wystartuje dokładnie 14 września w TVP1 o godzinie 20.25. W 12. sezonie "Rolnik szuka żony" zobaczymy: 32-letnią Barbarę, 24-letniego Arkadiusza z województwa lubelskiego, 31-letniego Gabriela z Wielkopolski, 28-letniego Krzysztofa z Podlasia i 37-letniego Rolanda, który prowadzi z rodzicami ekologiczne gospodarstwo w okolicach Łodzi. Będziecie oglądać?
