Mirta Miler jest jedną z najpopularniejszych influencerek w social mediach. Na TikToku Chorwatkę obserwuje ponad 18 milionów osób. Podbija też Instagram, gdzie może pochwalić się dwoma milionami followersów. Mirta Miler zasłynęła swoim talentem do makijaży. Pokazuje bowiem najnowsze trendy, a także zdradza, w jaki sposób wykonywać make-up na różne okazje. Oczywiście przy okazji ujawnia kulisy swojego życia, które budzi wśród internautów niemałe zainteresowanie. Teraz w social mediach ogłosiła, że przeprowadziła się z Chorwacji do Polski, zaskakując decyzją swoich fanów. Mirta Miler zdradziła, dlaczego wybrała Polskę.

Mirta Miler zamieszkała w Polsce. Ujawniła powody swojej decyzji

Mirta Miler ogłosiła w social mediach, że zamieszkała w Polsce i to... w Szczecinie. Internauci nie ukrywali zdziwienia, myśląc, że influencerka zamieszka w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się jednak, że o ile lubi zwiedzać amerykańskie miasta, o tyle nie chciałaby w żadnym z nich mieszkać. Do tego Polskę i Szczecin wybrała ze względu na ukochanego - jej partner, Nemanja Popović jest koszykarzem i podpisał kontrakt z klubem King Szczecin. Mirta Miler jest przy okazji zachwycona spokojem i bezpieczeństwem tego miasta.

"Pozwólcie, że wam wyjaśnię. Byłam w Los Angeles i innych amerykańskich miastach. Amerykański sen wcale nie jest takim snem. Naprawdę fajnie odwiedzić Amerykę i cieszyłam się spędzonym tam czasem. Osobiście nie wybrałabym tego miejsca do życia. Szukałam miejsca, które jest bezpieczne i spokojne, gdzie naprawdę będę mogła skupić się na moim zdrowiu psychicznym i pracy. Polska to kraj, który spełnił te wymagania" - powiedziała Mirta Miler.

Mirta Miler zdziwi się, gdy pozna prawdę o Szczecinie

Co jednak ciekawe, mówiąc o Szczecinie, Mirta Miler nie ukrywa, że ceni sobie lokalizację miasta. Wspomniała, że ma zaledwie dwie godziny drogi do Berlina, który będzie mogła odwiedzać, a także... "będzie mogła chodzić wzdłuż morza". Influencerka może się zdziwić, gdy dowie się, że Szczecin nie leży nad Bałtykiem. "Mamy stąd dwie godziny do Berlina, więc jeśli będziemy chcieli doświadczyć większego miasta, możemy tam pojechać. Chcę chodzić wzdłuż morza i prowadzić proste życie" - wyznała.