Klaudia El Dursi zdobyła popularność w programie "Top Model", gdzie była uczestniczką. Choć nie udało jej się wygrać programu, zyskała ogromną rozpoznawalność w sieci. Przez długi czas spełniała się jako prowadząca "Hotelu Paradise". Klaudia El Dursi jakiś czas temu przeprowadziła się do nowego lokum. Wraz z rodziną zrezygnowała z mieszkania na obrzeżach Bydgoszczy i postawiła na centrum miasta. Chętnie pokazuje wnętrze swojej willi.

Klaudia El Dursi pokazała wnętrze posiadłości. Nie brakuje koloru beżowego

Klaudia El Dursi wraz z rodziną mieszka w 150-metrowej willi w centrum Bydgoszczy. Co ciekawe, jakiś czas temu modelka podkreśliła, że to jedynie lokum przejściowe. W przyszłości chciałaby zbudować dom. Wnętrze posiadłości El Dursi jest niezwykle luksusowe. Zostało wykonane w stylu minimalistycznym. Nie brakuje w nim jasnych kolorów. "Moje beżowe królestwo" - napisała na Instagramie, pokazując wszystkie pomieszczenia. Nie da się ukryć, że w środku jest... beżowo. Uwagę zdecydowanie przyciąga fakt, że ten kolor naprawdę dominuje praktycznie w każdym zakamarku.

Główną częścią jest ogromna kuchnia połączona z jadalnią, gdzie znajdziemy wszystkie odcienie tego koloru. W przestrzeni nie brakuje brązowych i białych dodatków, które idealnie tworzą ze sobą całość. Co ciekawe, nie wszyscy obserwatorzy są fanami takiego rozwiązania. "Nie zniosłabym wszędzie tylko beżu", "Trzeba lubić taki styl" - czytamy. Większość jednak była zachwycona. "Wszystko pięknie", "Świetne wyczucie stylu" - pisali internauci. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Klaudia El Dursi została prowadzącą "Top Model". W taki sposób usłyszała radosne wieści

Klaudia El Dursi w rozmowie z prowadzącymi "Dzień dobry TVN" podzieliła się zabawną historią. Wyznała, w jaki sposób dostała propozycję nowego stanowiska. Na początku przestraszyło się, że dyrektorka programowa TVN-u ma dla niej złe wieści. - Przyjechałam do Tajlandii, żeby kręcić nowy sezon "Hotelu Paradise". (...). Nagle dostałam telefon z Polski. Najpierw dostałam taką informację, że Lidka Kazen chce się ze mną spotkać na Zoomie. Więc wiedziałam, że albo coś przeskrobałam, albo coś się stało. (...) Jednak okazało się, że dostałam taką cudowną propozycję. Trudno było nie skorzystać - powiedziała El Dursi.