Szerokim echem odbiła się w mediach rozmowa Ewy Woydyłło z Lechem Sidorem w podcaście "Trzeci serwis". Psycholożka w dosadnych słowach oceniła Igę Świątek i jej relację z Darią Abramowicz. - Iga nie chce na ten temat odpowiadać. Wyskoczyła jako gwiazda, wykreowała się na rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę, a najprawdopodobniej jest głupiutka, wystraszona i sama nie rozumie, co się dzieje - mówiła Woydyłło. W tej samej rozmowie psycholożka w bardzo krytyczny sposób wypowiedziała się także na temat białoruskiej tenisistki Aryny Sabalenki, mówiąc wprost, że jej "nie cierpi".

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Ewa Woydyłło w ostrych słowach o Arynie Sabalence. Tak ją nazwała

Prowadzący podcast postanowił dopytać Ewę Woydyłło, dlaczego Sabalenka wywołuje w niej tak negatywne emocje. - Zachowuje się potwornie wulgarnie. Dmucha sobie tę gębę, wypindrza się. To nie jest sport - stwierdziła psycholożka. - Białorusinka, ruska baba. (...) Jest takim ordynusem - dodała Woydyłło. Psycholożka posunęła się o krok dalej, mówiąc, że Sabalenka "robi wojnę w Ukrainie". - No nie mogę tego znieść. Pupilka Łukaszenki. To wszystko razem, jak to mi się poukłada, to naprawdę fuj. Okropna - powiedziała w rozmowie.

Woydyłło miała także zastrzeżenia do tego, jak Sabalenka radzi sobie na korcie i nazwała tenisistkę "facetem". - Nie lubię mężczyzn grających w damskiego tenisa z kobietami. A ona jest po prostu facetem - powiedziała. Cytaty są opublikowane za Przeglądem Sportowym, ponieważ odcinek podcastu "Trzeci serwis" z udziałem Ewy Woydyłło zniknął już z YouTube'a. Jego niektóre fragmenty wciąż są dostępne na Instagramie.

Aryna Sabalenka potępiła publicznie wojnę w Ukrainie

Postać Aryny Sabalenki w świecie sportu od dawna wzbudza spore emocje. W mediach jeszcze kilka lat temu pojawiały się jej zdjęcia z Aleksandrem Łukaszenką. Tenisistce zarzucano także, że nie potępiła publicznie wojny w Ukrainie ani działań prezydenta jej kraju. W 2024 roku spekulowano z kolei, że to Łukaszenka mógł stać za decyzją Sabalenki o rezygnacji z igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Sabalenka jednak kilkukrotnie sprzeciwiała się wojnie w medialnych wypowiedziach. - Jestem z Białorusi, więc czuję się bardzo źle. Jest bardzo ciężko. Trudno patrzeć na to, co przeżywają [Ukraińcy - przyp. red.]. Gdybym mogła mieć nad tym jakąś kontrolę, jasne, zrobiłabym wszystko, co możliwe, aby to wszystko zatrzymać - mówiła w serialu Netfliksa "Break Point" w 2023 roku. - Nie popieram wojny, co oznacza, że obecnie nie popieram Łukaszenki - powiedziała także w tym samym roku podczas konferencji prasowej.

W tym roku na łamach "Vogue'a" ukazał się także wywiad z tenisistką, w którym również wprost odniosła się do kwestii politycznych. - Jeden z trenerów wpadł w szał i powiedział mi, że to ja zrzucam bomby. To oczywiste, że chcę pokoju dla wszystkich. Nie chcę, żeby ta wojna miała miejsce. Powinni usiąść do stołu i w drodze negocjacji rozwiązać to g***o - powiedziała.