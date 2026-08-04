Po przerwie po Wimbledonie Iga Świątek wraca na kort. Nasza tenisistka weźmie udział w turnieju WTA w Toronto, gdzie 4 sierpnia zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Iga Świątek w Kanadzie zameldowała się już kilka dni wcześniej i udało się jej znaleźć chwilę na zwiedzanie. "Odkrywam Toronto! Obserwujcie, a wkrótce dowiecie się, gdzie jestem i dlaczego tu jestem..." - napisała sportsmenka na Instagramie.

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Iga Świątek rozbawiona komentarzem fana. Szybko na niego odpowiedziała

Iga Świątek do wpisu dodała kilka zdjęć ze zwiedzania jednego z muzeum znajdujących się w Toronto. Na jednej z fotografii tenisistka uśmiecha się do kadru, a za nią znajduje się robiący wrażenie szkielet dinozaura. Na kolejnej Świątek ma za plecami stojącego w gablocie nosorożca. Tenisistka dla żartu przybrała bardzo poważny wyraz twarzy, imitując nosorożca, z którym zapozowała do zdjęcia.

To ujęcie nie umknęło uwadze fanów zachwyconych dystansem sportsmenki. "Zdjęcie numer dwa: znajdź pięć różnic", "Urocze! Nosorożec, oczywiście", "To ty udajesz nosorożca, czy nosorożec udaje ciebie?" - możemy przeczytać. Ostatni z komentarzy wyjątkowo rozbawił Igę Świątek i zdecydowała się na niego odpowiedzieć. "Dobre!" - napisała i dodała do komentarza rozbawioną emotikonę.

Psycholog skrytykował wypowiedź Ewy Woydyłło na temat Igi Świątek

Dzień przed pierwszym meczem Igi Świątek na turnieju w Toronto wybuchł medialny skandal wokół wypowiedzi psychoterapuetki Ewy Woydyłło na temat tenisistki. W podcaście "Trzeci serwis" zdecydowała się w bardzo dosadnych słowach odnieść do współpracy Świątek z jej psycholożką Darią Abramowicz. - Iga nie chce na ten temat odpowiadać. Wyskoczyła jako gwiazda, wykreowała się na rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę, a najprawdopodobniej jest głupiutka, wystraszona i sama nie rozumie, co się dzieje - komentowała w podcaście.

Wypowiedź Woydyłło odbiła się w mediach szerokim echem, a o komentarz do sprawy poprosiliśmy psychologa sportowego Andrzeja Staszczuka. W rozmowie z nami przypomniał, że psycholog powinien zachowywać ostrożność w formułowaniu ocen i krytycznych komentarzy. - Szczególnie wtedy, gdy opiera się wyłącznie na informacjach pochodzących z internetu lub telewizji i nie zna kulis danej sytuacji. Może mówić o swoich przypuszczeniach, obserwowanych zachowaniach czy możliwych kontekstach, ale nie powinien posługiwać się argumentami ad personam. W moim przekonaniu jest to przekroczenie granic profesjonalizmu - podkreśla Andrzej Staszczuk. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.