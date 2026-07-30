Niepokojące wieści od Lewandowskiej. "Zmiotło mnie z nóg"

Anna Lewandowska przyzwyczaiła swoich obserwatorów do tego, że niemal zawsze emanuje energią, motywacją i pozytywnym nastawieniem do życia. Tym razem jednak trenerka fitness podzieliła się z fanami znacznie bardziej osobistym wyznaniem. Na swoim Instagramie opublikowała relację, w której poinformowała o nagłym pogorszeniu samopoczucia.

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Anna Lewandowska otwarcie o problemach zdrowotnych. "Zmiotło mnie z nóg"

Na zdjęciu wykonanym przed lustrem Lewandowska zapozowała w domowym stroju - luźnej bluzie oraz bieliźnie. Największą uwagę obserwatorów zwróciło jednak nie samo zdjęcie, lecz szczery opis, w którym opowiedziała o swoim stanie zdrowia. Jak wyznała, mimo że początkowo czuła się lepiej, w ciągu dnia nastąpiło gwałtowne osłabienie organizmu. Zdaniem trenerki przyczyną problemów są silne emocje i stres, które nagromadziły się w ostatnim czasie.

Jeśli ktoś mi napisze, że emocje i stres nie wpływają na ciało oraz zdrowie, to jestem żywym dowodem, że jest inaczej. Zazwyczaj w ogóle nie choruję, a tu na samej ostatniej prostej złapało mnie coś, co po prostu zmiotło mnie z nóg

- przekazała Anna Lewandowska. Sytuacja jest dla niej szczególnie trudna, ponieważ już za trzy dni ma rozpocząć ważny projekt, do którego przygotowywała się od dłuższego czasu. Nagła niedyspozycja sprawiła, że nie ukrywa rozczarowania i smutku, zwłaszcza że do startu przedsięwzięcia pozostało bardzo niewiele czasu.

Na zakończenie swojej relacji zwróciła się do fanów z prośbą o wsparcie. Poprosiła o trzymanie kciuków i przesyłanie dobrej energii, licząc na to, że organizm szybko się zregeneruje i pozwoli jej wrócić do pełni sił przed nadchodzącym wydarzeniem.

Problemy zdrowotne Anny Lewandowskiej. "Organizm powiedział: stop"

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz w ostatnich dniach, gdy Anna Lewandowska otwarcie mówi o swoich problemach zdrowotnych. 27 lipca trenerka wyznała, że zamiast skupiać się na ostatnim etapie treningów przed startem w HYROX-ie, musiała postawić na leczenie i odpoczynek. Jak zdradziła, po ponad tygodniu przeziębienia konieczne było wdrożenie antybiotykoterapii, co - jak sama podkreśliła - zdarza jej się niezwykle rzadko. "Nie tak wyobrażałam sobie ostatni tydzień przygotowań. Po ośmiu dniach przeziębienia kończę na antybiotyku (czego praktycznie nigdy nie biorę). Niestety, po wakacjach zatkane ucho po wodzie i organizm powiedział: 'stop'. I trwa to już długo" - przekazała wówczas.