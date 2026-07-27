"Organizm powiedział: 'stop'". Lewandowska ma problemy ze zdrowiem

Anna Lewandowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie co rusz informuje swoich obserwatorów, czym się w aktualnym momencie zajmuje. Obecnie trenerka przeżywa dość intensywny czas - gwiazda m.in. przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa już jej mąż, Robert Lewandowski. Lewandowska trenuje również do HYROXA, maratonu fitness. Jak się okazało, musiała zrezygnować teraz z intensywnych ćwiczeń ze względu na swoje zdrowie.

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Anna Lewandowska oszczędza się przed HYROXEM. "Organizm powiedział: 'stop'"

"Nie tak wyobrażałam sobie ostatni tydzień przygotowań. Po ośmiu dniach przeziębienia kończę na antybiotyku (czego praktycznie nigdy nie biorę). Niestety, to po wakacjach zatkane ucho po wodzie i organizm powiedział: 'stop'. I trwa to już długo" - przekazała 27 lipca na swoim profilu Lewandowska. Już wcześniej gwiazda informowała, że czuje się nieco gorzej, jednak starała się myśleć pozytywnie.

"Przygotowania do HYROX nie poszły zgodnie z planem. To frustrujące, ale czasem najlepszym treningiem jest odpuścić i zadbać o zdrowie. Forma wróci, jeśli dam sobie szansę na pełną regenerację" - podkreśliła dalej trenerka, prosząc na koniec fanów, by mogła liczyć na ich wsparcie podczas zbliżającego się wydarzenia. "Start? Za tydzień w sobotę, trzymajcie kciuki!" - dodała Lewandowska, zamieszczając do wpisu swoje selfie.

Anna Lewandowska poprosiła fanki o polecenia. Chodzi o przyszłość w Chicago

Jak wiadomo, choć Lewandowska przebywa jeszcze w Barcelonie, ale planuje już swoje życie w Chicago. Niedawno zwróciła się nawet do swoich fanek z pewnym ważnym pytaniem. "Czy możecie polecić swoje ulubione miejsca na HYROX, barre, Run Club, treningi długowieczności i funkcjonalne w okolicy? Podzielcie się swoimi najlepszymi rekomendacjami w komentarzach!" - napisała w jednym ze swoich postów, ujawniając, iż pracuje już również nad nowymi projektami związanymi z jej sportowym biznesem. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Lewandowska już planuje życie w Chicago. Poprosiła fanki o pomoc w jednej kwestii".