"Organizm powiedział: 'stop'". Lewandowska ma problemy ze zdrowiem

Anna Lewandowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie co rusz informuje swoich obserwatorów, czym się w aktualnym momencie zajmuje. Obecnie trenerka przeżywa dość intensywny czas - gwiazda m.in. przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa już jej mąż, Robert Lewandowski. Lewandowska trenuje również do HYROXA, maratonu fitness. Jak się okazało, musiała zrezygnować teraz z intensywnych ćwiczeń ze względu na swoje zdrowie.
"Nie tak wyobrażałam sobie ostatni tydzień przygotowań. Po ośmiu dniach przeziębienia kończę na antybiotyku (czego praktycznie nigdy nie biorę). Niestety, to po wakacjach zatkane ucho po wodzie i organizm powiedział: 'stop'. I trwa to już długo" - przekazała 27 lipca na swoim profilu Lewandowska. Już wcześniej gwiazda informowała, że czuje się nieco gorzej, jednak starała się myśleć pozytywnie.
"Przygotowania do HYROX nie poszły zgodnie z planem. To frustrujące, ale czasem najlepszym treningiem jest odpuścić i zadbać o zdrowie. Forma wróci, jeśli dam sobie szansę na pełną regenerację" - podkreśliła dalej trenerka, prosząc na koniec fanów, by mogła liczyć na ich wsparcie podczas zbliżającego się wydarzenia. "Start? Za tydzień w sobotę, trzymajcie kciuki!" - dodała Lewandowska, zamieszczając do wpisu swoje selfie.
Jak wiadomo, choć Lewandowska przebywa jeszcze w Barcelonie, ale planuje już swoje życie w Chicago. Niedawno zwróciła się nawet do swoich fanek z pewnym ważnym pytaniem. "Czy możecie polecić swoje ulubione miejsca na HYROX, barre, Run Club, treningi długowieczności i funkcjonalne w okolicy? Podzielcie się swoimi najlepszymi rekomendacjami w komentarzach!" - napisała w jednym ze swoich postów, ujawniając, iż pracuje już również nad nowymi projektami związanymi z jej sportowym biznesem. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Lewandowska już planuje życie w Chicago. Poprosiła fanki o pomoc w jednej kwestii".