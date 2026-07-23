Życie Anny i Roberta Lewandowskich już wkrótce zmieni się nie do poznania. Rodzina szykuje się do opuszczenia Barcelony i rozpoczęcia nowego rozdziału w Stanach Zjednoczonych. Wszystko za sprawą decyzji piłkarza, który po latach spędzonych w Hiszpanii zdecydował się na kontynuowanie kariery w Chicago. Barcelona przez ostatnie lata stała się ich domem, a Lewandowska wielokrotnie podkreślała, że dobrze czuje się w tym miejscu. Teraz trenerka zwróciła się do fanek o pomoc.

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Anna Lewandowska już planuje życie w Chicago. Poprosiła fanki o rady

Żona kapitana reprezentacji Polski przyznała wcześniej, że przeprowadzka jest dla niej dużym wyzwaniem i wiąże się z wieloma obawami. "Przed nami ogromna zmiana, czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę wam powiedzieć jedno: cholernie się boję" - mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych.

Mimo trudnych emocji trenerka i przedsiębiorczyni zaczęła już przygotowania do nowego życia. "Powoli, krok po kroku, przygotowujemy się i robimy duże postępy w USA! Nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła już planować nowych projektów w Chicago... ale podzielę się z wami szczegółami, gdy nadejdzie odpowiedni moment!" - zaczęła na Instagramie.

W dalszej części wpisu Lewandowska zwróciła się do obserwatorek mieszkających w Chicago z prośbą o rekomendacje miejsc, które mogłyby pomóc jej odnaleźć się w sportowej społeczności miasta.

W międzyczasie potrzebuję waszej rady! Czy możecie polecić swoje ulubione miejsca na HYROX, barre, Run Club, treningi długowieczności i funkcjonalne w okolicy? Podzielcie się swoimi najlepszymi rekomendacjami w komentarzach!

- napisała Lewandowska.

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Jak jakiś czas poinformowała osoba z bliskiego otoczenia Lewandowskich, Anna nie zamierza rezygnować ze swoich projektów w Europie. Nadal chce prowadzić swoje Edan Studios w Barcelonie i regularnie wracać do Hiszpanii. "Nawet mieszkając w Hiszpanii, Ania niemal co miesiąc przylatywała do kraju na kilka dni. Z Barcelony to zaledwie trzy godziny lotu, z Chicago podróż będzie trwała już około dziesięciu godzin. Dlatego zdecydowała, że nie zamknie swojego klubu fitness w Barcelonie. Nie chce rezygnować z tego, co udało jej się tam zbudować. Dzięki temu będzie miała też idealny powód, by regularnie i bez wyrzutów sumienia wracać do Europy" - przekazano. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.