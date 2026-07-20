19 lipca na stadionie New York New Jersey Stadium w East Rutherford odbył się finał mundialu, w którym zmierzyły się reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Ostatecznie po bezbramkowym remisie doszło do dogrywki, w której gola na wagę zwycięstwa strzelił Ferran Torres. Hiszpanie świętowali wygraną i publikowali liczne zdjęcia w mediach społecznościowych. Pablo Gavi również znalazł się w tym gronie. Zaskoczył jednak, kiedy dodał do jednego z kadrów utwór Ani Dąbrowskiej.

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Zobacz wideo Kibice Hiszpanii i Argentyny po finale mundialu

Hiszpański piłkarz docenił Anię Dąbrowską. Utwór polskiej piosenkarki wybrzmiał na jego Instagramie

Od dłuższego czasu na zagranicznym Tik Toku można było zaobserwować wzrost popularności piosenki Ani Dąbrowskiej "W głowie". Utwór pojawiał się m.in. na profilu Interu Mediolan. Tym razem "W głowie" pojawiło się na relacji na Instagramie Pabla Gaviego. Piłkarz, który przyczynił się do zwycięstwa Hiszpanii, na InstaStories zamieścił liczne kadry, na których celebrował wygraną. Na jednym z nich zapozował na tle samolotu z kolegą z drużyny, Marciem Cucurellą, oraz członkiem hiszpańskiego sztabu. Fotografię opatrzył właśnie utworem Dąbrowskiej, co mogło zaskoczyć wielu internautów. Kadr znajdziecie w naszej galerii.

Pablo GaviOtwórz galerię

Wpadka z udziałem Donalda Trumpa. To zrobił w trakcie celebracji Hiszpanów

Donald Trump pojawił się na meczu finałowym wraz z małżonką. To właśnie amerykański prezydent oraz Gianni Infantino, szef FIFA, wręczali puchar zwycięzcom mundialu. Hiszpanie nie mogli jednak sami świętować wygranej. Donald Trump pojawił się na podium i nie chciał z niego zejść. Prezes FIFA próbował jakoś wybrnąć z sytuacji. Starał się ściągnąć amerykańskiego prezydenta z podestu, ale mu się to nie udało. Gdy Rodri, kapitan hiszpańskiej reprezentacji, podniósł puchar, Trump stał tuż obok zwycięskiej drużyny - klaskał i był wyraźnie zadowolony. Całą sytuację uchwyciły oczywiście kamery, a Biały Dom udostępnił niezręczną sytuację w mediach społecznościowych. W końcu amerykański prezydent postanowił zejść z podestu i dał Hiszpanom możliwość świętowania we własnym gronie. Zobacz: Nietypowe zachowanie Donalda Trumpa po finale mundialu. Szef FIFA interweniował