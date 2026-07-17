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Lewandowski w Chicago Fire nie zbiednieje. Tyle zarobi za sezon

Robert Lewandowski został piłkarzem amerykańskiej drużyny Chicago Fire. Ujawniono oficjalne informacje dotyczące jego zarobków. Ile wpadnie na jego konto? Zobaczcie.
Tyle Lewandowski zarobi w Chicago Fire. Mowa o niebotycznej kwocie
Fot. KAPIF, Instagram/@chicagofire

Robert Lewandowski był przez lata jednym z topowych graczy w europejskich ligach. Najpierw brylował w Borussi Dortmund, a następnie przeszedł do Bayernu Monachium, w barwach którego zdobył pamiętne pięć goli w dziewięć minut. Kolejnym przystankiem na drodze polskiego napastnika była FC Barcelona. Po czterech latach Lewandowski postanowił przenieść się za ocean - ogłoszono, że zagra dla zespołu Chicago Fire. Miał zadebiutować w nocy z 16 na 17 lipca, ale mecz z Vancouver Whitecaps FC został przełożony ze względu na złą jakość powietrza. Wielu zastanawia się, ile w USA zarobi sportowiec. Już wiemy, że może liczyć na milionową wypłatę.

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Tyle zarobi Robert Lewandowski. Mowa o niebotycznej kwocie

Choć Lewandowski jeszcze nie zdążył zadebiutować w Major League Soccer, wielu intryguje to, ile zarobi dzięki graniu dla Chicago Fire. Dyrektor finansowy amerykańskiego klubu, Paweł Szynalik, w rozmowie ze Sportowymi Faktami ujawnił prawdę o kwocie. Piłkarz będzie otrzymywać wynagrodzenie nie tylko za kontrakt, ale również za odrębną umowę marketingową. Chicago Fire ma nadzieję, że Lewandowski zapewni im większą rozpoznawalność i przyciągnie nowych sponsorów. - Robert będzie miał regularną stawkę, ujętą w kontrakcie rejestrowanym w MLS, plus prawa marketingowe i bonusy - przekazał Szynalik. 

Stawka jest informacją publiczną, to będzie około 16 mln dolarów rocznie, plus wpływy z marketingu plus bonusy. Myślę, że łącznie to może być nawet ponad 20 mln. Myślę, że ten kontrakt jest drugim największym w lidze po umowie Leo Messiego

- dowiadujemy się od dyrektora finansowego klubu. Jeśli przeliczymy to na złotówki, Lewandowski zarobi około 60 mln zł, a jeśli wliczymy bonusy, może to być kwota nawet ponad 75 mln zł.

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Polski napastnik został serdecznie przywitany przez przedstawicieli nowego klubu. Miał już okazję odbyć pierwszy trening z nową drużyną, a następnie pojawił się na konferencji prasowej wraz z trenerem Greggiem Berhalterem. Opowiedział wówczas o przeprowadzce do USA i o tym, z czym się mierzy jego rodzina. - Opuszczenie Europy to była trudna decyzja dla mnie i mojej rodziny. Z drugiej strony, wiedzieliśmy, że po tym, co było w Barcelonie, trudno było mi sobie wyobrazić siebie w innym klubie. Zdecydowaliśmy, że kolejny będzie poza Europą - stwierdził Lewandowski. 

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