Robert Lewandowski był przez lata jednym z topowych graczy w europejskich ligach. Najpierw brylował w Borussi Dortmund, a następnie przeszedł do Bayernu Monachium, w barwach którego zdobył pamiętne pięć goli w dziewięć minut. Kolejnym przystankiem na drodze polskiego napastnika była FC Barcelona. Po czterech latach Lewandowski postanowił przenieść się za ocean - ogłoszono, że zagra dla zespołu Chicago Fire. Miał zadebiutować w nocy z 16 na 17 lipca, ale mecz z Vancouver Whitecaps FC został przełożony ze względu na złą jakość powietrza. Wielu zastanawia się, ile w USA zarobi sportowiec. Już wiemy, że może liczyć na milionową wypłatę.

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Tyle zarobi Robert Lewandowski. Mowa o niebotycznej kwocie

Choć Lewandowski jeszcze nie zdążył zadebiutować w Major League Soccer, wielu intryguje to, ile zarobi dzięki graniu dla Chicago Fire. Dyrektor finansowy amerykańskiego klubu, Paweł Szynalik, w rozmowie ze Sportowymi Faktami ujawnił prawdę o kwocie. Piłkarz będzie otrzymywać wynagrodzenie nie tylko za kontrakt, ale również za odrębną umowę marketingową. Chicago Fire ma nadzieję, że Lewandowski zapewni im większą rozpoznawalność i przyciągnie nowych sponsorów. - Robert będzie miał regularną stawkę, ujętą w kontrakcie rejestrowanym w MLS, plus prawa marketingowe i bonusy - przekazał Szynalik.

Stawka jest informacją publiczną, to będzie około 16 mln dolarów rocznie, plus wpływy z marketingu plus bonusy. Myślę, że łącznie to może być nawet ponad 20 mln. Myślę, że ten kontrakt jest drugim największym w lidze po umowie Leo Messiego

- dowiadujemy się od dyrektora finansowego klubu. Jeśli przeliczymy to na złotówki, Lewandowski zarobi około 60 mln zł, a jeśli wliczymy bonusy, może to być kwota nawet ponad 75 mln zł.

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Polski napastnik został serdecznie przywitany przez przedstawicieli nowego klubu. Miał już okazję odbyć pierwszy trening z nową drużyną, a następnie pojawił się na konferencji prasowej wraz z trenerem Greggiem Berhalterem. Opowiedział wówczas o przeprowadzce do USA i o tym, z czym się mierzy jego rodzina. - Opuszczenie Europy to była trudna decyzja dla mnie i mojej rodziny. Z drugiej strony, wiedzieliśmy, że po tym, co było w Barcelonie, trudno było mi sobie wyobrazić siebie w innym klubie. Zdecydowaliśmy, że kolejny będzie poza Europą - stwierdził Lewandowski.