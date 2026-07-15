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Lewandowski zdradził kulisy przeprowadzki do USA. To dlatego opuszczają Europę

Robert Lewandowski ma za sobą pierwszą konferencję prasową jako piłkarz Chicago Fire. Polski napastnik nie mówił jednak wyłącznie o piłce. Po raz pierwszy otwarcie opowiedział o kulisach rodzinnej decyzji o wyjeździe z Europy.
Robert Lewandowski
Instagram/@annalewandowska, Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl

Robert Lewandowski rozpoczął nowy rozdział w swojej karierze. Po zakończeniu przygody z FC Barceloną doświadczony napastnik oficjalnie został zawodnikiem Chicago Fire i jest już po pierwszych dniach pobytu w Stanach Zjednoczonych. Podczas spotkania z mediami piłkarz opowiedział o powodach, które skłoniły go do podjęcia decyzji o wyjeździe z Europy. Nie ukrywał, że zmiana kontynentu była dużym wyzwaniem zarówno dla niego, jak i dla jego najbliższych.

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Robert Lewandowski o kulisach przeprowadzki do USA. "To była dla nas trudna decyzja"

Robert Lewandowski przyleciał do Chicago, gdzie został serdecznie powitany przez przedstawicieli klubu oraz kibiców. Niedługo później odbył pierwszy trening z nowym zespołem, a następnie pojawił się na konferencji prasowej wraz z trenerem Greggiem Berhalterem. To właśnie wtedy Lewandowski po raz pierwszy otwarcie opowiedział o tym, z czym on i jego rodzina musieli zmierzyć się w ostatnich miesiącach po podjęciu decyzji o opuszczeniu Hiszpanii. 

Opuszczenie Europy to była trudna decyzja dla mnie i mojej rodziny. Z drugiej strony, wiedzieliśmy, że po tym, co było w Barcelonie, trudno było mi sobie wyobrazić siebie w innym klubie. Zdecydowaliśmy, że kolejny będzie poza Europą

- tłumaczył.

Anna Lewandowska przeżywa wyjazd do Chicago. Bliscy ujawniają kulisy przeprowadzki

Choć przeprowadzka oznacza nowy rozdział w życiu rodziny, Anna Lewandowska nie ukrywa, że wiąże się ona z dużymi emocjami. "Choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę wam powiedzieć jedno: cholernie się boję" - pisała wcześniej w mediach społecznościowych.

Według osób z otoczenia rodziny trenerka fitness wciąż ma wiele wątpliwości związanych z opuszczeniem Hiszpanii. - Sama Ania wciąż bardzo przeżywa zbliżającą się przeprowadzkę. Najchętniej zostałaby w Barcelonie, z którą mocno się zżyła. Nie ukrywa w kręgu znajomych, że obawia się tak dużej zmiany. Jest też niezwykle związana z rodziną i przyjaciółmi w Polsce - przekazał informator Pudelka.

Mimo wyjazdu do USA Anna Lewandowska nie zamierza rezygnować z działalności zawodowej w Europie. Nadal będzie prowadzić swoje Edan Studios w Barcelonie i planuje regularnie wracać do Europy, aby rozwijać biznes oraz utrzymywać kontakt z bliskimi.

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