Zdjęcie Haalanda z Polski podbija sieć. Tak kiedyś wyglądał piłkarz. Spójrzcie na jego włosy

Reprezentacja Norwegii po emocjonującym ćwierćfinałowym meczu odpadła z mistrzostw świata - w dogrywce musieli uznać wyższość Anglii. Liderem zespołu od lat jest Erling Haaland, który na co dzień gra w Manchesterze City. W związku z sukcesem norweskiej drużyny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach postanowił przypomnieć o wizycie piłkarza w Polsce. Tak Haaland wyglądał przed dziesięcioma laty.

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Erling Haaland na archiwalnym zdjęciu sprzed lat. Gościł wówczas w Polsce

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z 2016 roku. Widzimy na nim 16-letniego Erlinga Haalanda, który trzyma w dłoni trofeum. Wówczas młody piłkarz miał krótkie włosy, a także nie był tak umięśniony, jak dziś - co oczywiście nie jest niczym dziwnym. Okazuje się, że kadr został wykonany na krótko po wygranej Norwegii w Pucharze Syrenki. "Zdjęcie 16-letniego Erlinga Haalanda w szatni MOSiR Ząbki po zdobyciu Pucharu Syrenki w 2016 roku. W finale Norwegia wygrała z Rumunią" - czytamy w opisie fotografii.

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Tak wygląda dieta Erlinga Haalanda. Ekspert nie mógł się nachwalić

Na co dzień piłkarz potrafi spożyć do sześciu tysięcy kalorii. W dokumencie poświęconym sportowcowi, "Haaland: The Big Decision", dowiedzieliśmy się, że jego dieta to naturalne i świeże produkty. Norweski napastnik spożywa wysokiej jakości mięsa, ryby, jajka, masło, miód oraz mleko. Haaland często sięga po serca i wątroby wołowe. Unika cukru. Spożywa za to węglowodany w postaci makaronów, ryżu oraz pieczywa na zakwasie.

W rozmowie z Plotkiem jadłospisowi norweskiego napastnika przyjrzał się dr dietetyki Michał Wrzosek. - W dużym uproszczeniu kaloryczność musi być dopasowana do każdego człowieka. Haaland ma prawie dwa metry wzrostu i pewnie bardzo dużo aktywności fizycznych, w szczególności w najbardziej intensywnym momencie sezonu. Te sześć tysięcy kalorii wydają się jak najbardziej racjonalne dla niego. (...) Jeśli chodzi o jego dietę, wygląda rewelacyjnie, bo nie widać tam żadnych przetworzonych produktów mięsnych, które są rakotwórcze - wyjaśniał nam ekspert. Więcej na temat diety Haalanda dowiecie się tutaj: Haaland zjada sześć tysięcy kalorii dziennie. Dietetyk: Nic, tylko brać przykład