Cristiano Ronaldo podczas wypowiedzi na tegorocznym mundialu unika tematu największego rywala - Lionela Messiego. Brazylijski dziennikarzem Marcelo Bechlerem skomentował tę kwestię w TNT Sports Brasil, twierdząc, że kapitan reprezentacji Portugalii jest drażliwy na punkcie argentyńskiego piłkarza i to jest oznaką jego słabości. Podczas konferencji prasowej poprzedzającej spotkanie Portugalii z Hiszpanią w 1/8 finału mistrzostw świata uwagę przykuła wymiana zdań pomiędzy Cristiano Ronaldo a wspomnianym dziennikarzem. Niespodziewanie napastnik zwrócił się do reportera. Zasugerował, że ten nie darzy go sympatią.

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Ronaldo zwrócił się do dziennikarza na konferencji prasowej przed meczem z Hiszpanią. Szok, co mu powiedział

W pewnym momencie konferencji doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Ronaldo sam wskazał dziennikarza, od którego chciał usłyszeć pytanie. - Dajcie zadać pytanie temu z przodu, on mnie nie lubi. Jestem ciekaw, czy mi zada dobre pytanie - powiedział Ronaldo do prowadzącego konferencję. Następnie zwrócił się bezpośrednio do dziennikarza. - Tak, tak, mówię do ciebie. Wiem, że mnie nie lubisz - dodał, wskazując na niego palcem.

Marcelo Bechler zapytał portugalskiego napastnika o największe wyzwania związane z występami na mundialu w wieku 41 lat. Ronaldo odpowiedział z charakterystycznym dla siebie dystansem. -Najtrudniejsza jest rozmowa z wami, zwłaszcza tymi, którzy mnie nie lubicie. A ty jesteś jednym z nich, ja mam dobrą pamięć do twarzy. Wystarczy, że raz spojrzę i już nie zapominam - stwierdził.

Portugalczyk odniósł się również do swojej długiej kariery, podkreślając, że utrzymanie najwyższego poziomu przez tyle lat wymaga wielu poświęceń. - Gra w wieku 41 lat jest dobrym doświadczeniem, ale żeby dojść do tego poziomu, trzeba z czegoś zrezygnować - dodał piłkarz.

Cristiano Ronaldo przed meczem z Hiszpanią: Wierzymy, że możemy wygrać mundial

Dla Cristiano Ronaldo jest to już szósty występ na mistrzostwach świata. Choć pojawiają się spekulacje, że obecny turniej może być jego ostatnim w reprezentacyjnej karierze, piłkarz nie zdradził swoich dalszych planów. Na zakończenie konferencji kapitan Portugalii podkreślił, że jego zespół nadal wierzy w końcowy triumf. - Gdybyśmy nie wierzyli, że możemy wygrać mistrzostwa świata, to w ogóle by nas tu nie było. Poprawiamy się z meczu na mecz. Teraz zagramy z bardzo trudną drużyną, ale jesteśmy gotowi - zaznaczył.