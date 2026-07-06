Erling Haaland jest norweskim piłkarzem, który gra w angielskim klubie Manchester City na pozycji napastnika. 26-latek należy też do składu reprezentacji Norwegii i dumnie reprezentuje swój kraj w mistrzostwach świata. Przypomnijmy, że 5 lipca w 1/8 finału MŚ Norwegia rozgromiła Brazylię 2:1 i to Haaland strzelił oba gole, zapewniając Norwegom awans do ćwierćfinału mundialu. Piłkarz stał się bohaterem narodowym Norwegów, a o jego fenomenie mówi cały świat. Co jednak wiadomo o jego życiu prywatnym?

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Erling Haaland był dzieckiem, kiedy poznał swoją ukochaną

Zagraniczne media rozpisują się o sympatycznym Norwegu i wskazują, że ma nie tylko talent, ale też szczęście w życiu prywatnym. Wiadomo bowiem, że piłkarz od lat jest szczęśliwy u boku miłości swojego życia - Isabel Haugseng Johansen, którą poznał, będąc jeszcze dzieckiem.

Zakochani pochodzą z norweskiego miasteczka Bryne. Poznali się jako dzieci w akademii lokalnego klubu Bryne FK. Początkowo Johansen miała nie zwracać na Haalanda uwagi, ale wszystko zmieniło się, gdy podczas jednej z rozgrywek akademii niepozorny wówczas Haaland strzelił aż cztery gole. Prawdziwe uczucie narodziło się między nimi jednak dużo później, bo w 2021 roku. Zakochani zwykle starają się zachować prywatność dla siebie, ale w jednej z rozmów z norweską stacją NRK piłkarz pochwalił się, że to Johansen zaczęła zabiegać o jego względy.

- Jak poznałem moją dziewczynę? To ona pierwsza do mnie napisała! Grała w tym samym klubie co ja, w Bryne. To ona mnie podrywała, a nie na odwrót - śmiał się. W tej samej rozmowie piłkarz ujawnił, że celebruje normalne, zwykłe chwile, które może spędzić z partnerką, ciesząc się wówczas prostym życiem.

Idealna randka? Gotuję. Może jej się to wydawać żenujące, ale ona uwielbia gry wideo. Więc gramy razem w Minecrafta, budujemy domy i tak dalej. Albo po prostu wracamy do domu w Bryne i zamawiamy kebaby

- mówił.

W 2024 roku Haaland i Johansen doczekali się syna. W trosce o jego prywatność para nie zdradziła jednak imienia pociechy i nie udostępnia w sieci zdjęć malucha. W jednym z wywiadów piłkarz zdradził jedynie, jak zmieniło się jego podejście do życia od momentu kiedy został ojcem. "Nigdy nie czułem się lepiej niż teraz. I szczerze mówiąc, z dzieckiem czuję się jeszcze lepiej, bo odcinam się od świata bardziej niż kiedykolwiek. W ogóle nie myślę o piłce nożnej" - przyznał.

Warto nadmienić, że w rodzinie Haalanda jest więcej piłkarskich talentów. Jego kuzyn Jonatan Braut Brunes, który także pochodzi z Bryne, jest doskonale znany polskim kibicom. 26-latek gra bowiem na pozycji napastnika w klubie Raków Częstochowa.

Kim jest ukochana Erlinga Haalanda?

Isabel Haugseng Johansen jest cztery lata młodsza do Haalanda. Przez lata grała w piłkę nożną zawodowo, ale zrezygnowała z tej ścieżki kariery. Jest jednak aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zyskała rzeszę fanów. Na Instagramie promuje zdrowy tryb życia i pokazuje, jak cieszyć się z prostych przyjemności. Oczywiście publikuje też fotografie z głośnych pokazów mody czy innych ważnych branżowych imprez. 22-latka często pojawia się też na trybunach, by kibicować ukochanemu. Jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.