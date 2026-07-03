Piotr Żyła to jeden z najbardziej utytułowanych, a jednocześnie najbardziej lubianych skoczków narciarskich w naszym kraju. Niewątpliwie zawdzięcza to osobliwych wywiadom - jego wypowiedzi potrafią rozbawić do łez. Nie dziwi więc, że wielu interesuje się nie tylko jego osiągnięciami zawodowymi, ale również życiem prywatnym. W mediach społecznościowych może liczyć na spore zasięgi. To właśnie tam skoczek narciarski pochwalił się metamorfozą. Zapomnijcie o ciemnych włosach Żyły. Dziś wygląda inaczej.

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Piotr Żyła zaszalał z fryzurą. Tak dziś wygląda znany skoczek narciarski

Wraz z początkiem lipca Piotr Żyła postawił na zmiany. Jedną z nich była zaskakująca metamorfoza fryzury. Na opublikowanym na Instagramie zdjęciu widzimy, że sportowiec zdecydował się nieco ściąć włosy i pofarbować je na jasny blond. "Nowa fryzurka jest, to teraz czas na nowe autko. Trzeba poczuć wiatr we włosach" - napisał skoczek narciarski w opisie. Tuż obok sportowca możemy zobaczyć czerwone, sportowe auto marki MG - najpewniej to model Cyberster. Przemiana Żyły została pozytywnie odebrana przez jego fanów. "Ale fryzura, super!", "Wyglądasz zupełnie jak Eminem! Ale zmiana. Pasuje ci!", "Panie Piotrze i tak trzymać. Jest super", "Niezła zmiana, Piotrek, super wyglądasz", "Pioter, jaka fryzurka!", "Eminem w domu" - pisali. Zdjęcie nowej fryzury znajdziecie w naszej galerii.

Nowa fryzura Piotra ŻyłyOtwórz galerię

Takie wykształcenie ma Piotr Żyła. Policzył, kiedy skończyłby profesurę

Piotr Żyła jest absolwentem Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie. Uczelnię tę skończył również Robert Lewandowski. Pracę licencjacką udało mu się obronić w 2017 roku. Studia połączył z zawodem, bowiem tytuł jego pracy brzmi: "Pewność siebie sportowca na przykładzie reprezentacji Polski kadry A w skokach narciarskich". Choć studia licencjackie trwają trzy lata, według sportowefakty.wp.pl, sportowcowi ich ukończenie zajęło... dziewięć lat. "Trochę czasu mi to zajęło, ale w końcu się udało. Pieter skończył studia licencjackie EWS. Czyli według moich obliczeń profesorem zostanę w wieku 84 lat. I co ja później będę robił..." - napisał przed laty na Instagramie.