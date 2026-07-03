Tegoroczny Open'er Festival ponownie zgromadził wiele znanych postaci ze świata muzyki, sportu i show-biznesu. Wśród uczestników znaleźli się Marina oraz Wojciech Szczęśni. Dla piosenkarki tegoroczna edycja wydarzenia była szczególna, ponieważ właśnie podczas festiwalu 3 lipca świętowała swoje 37. urodziny.

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Marina wzruszona podczas urodzin na Open'erze. Niespodzianka od Wojciecha Szczęsnego poruszyła wszystkich

Wieczór upłynął w radosnej atmosferze, w gronie przyjaciół i znajomych. Marina publikowała w mediach społecznościowych relacje ze wspólnej zabawy, na których można było zobaczyć m.in. Julię Bednarek. Jednak największą atrakcją wieczoru okazała się niespodzianka przygotowana przez jej męża. W pewnym momencie Wojciech Szczęsny chwycił za mikrofon. - Od 15 minut jesteście przypadkowo na imprezie urodzinowej mojej żony. Kto nie śpiewa 'sto lat', może sobie iść - zwrócił się do zgromadzonych.

Publiczność natychmiast podjęła śpiew, tworząc wyjątkową atmosferę. Zaskoczona Marina nie kryła wzruszenia, a emocje były widoczne na jej twarzy. Chwilę później zdmuchnęła świeczki na urodzinowym torcie i kontynuowała świętowanie wraz z bliskimi. To nie pierwszy raz, gdy piosenkarka obchodzi swoje urodziny podczas Open'era. Rok wcześniej również zdecydowała się celebrować ten dzień na festiwalu, dzieląc się z fanami nagraniami z zabawy.

Wojciech Szczęsny ujawnił, kto rządzi w domu. Marina odpowiedziała jednym zdaniem

Kilka miesięcy wcześniej Wojciech Szczęsny opowiadał o swoim małżeństwie w wywiadzie dla magazynu "GQ". - Jestem mądrym chłopakiem, więc w domu decyzje podejmuje żona. Ja często się z żoną nie zgadzam, tyle tylko, że nauczyłem się, że wcale nie potrzebuję mieć racji. Nie na tym życie we dwoje polega, żeby mieć zawsze rację. W naszym domu na tysiąc decyzji ja podejmuję tylko jedną - przyznał.

Na jego słowa z przymrużeniem oka odpowiedziała również Marina, publikując na Instagramie krótki komentarz: "Mądrego to aż miło posłuchać". CZYTAJ TEŻ: Szczęśni zaprosiili tłum gwiazd na rocznicę ślubu. Wiadomo, jakie prezenty dostawali ich goście.