Robert Lewandowski i Anna Lewandowska spędzili początek lipca w Gdyni, gdzie uczestniczyli w Open'er Festivalu. Małżeństwo pojawiło się na wydarzeniu w towarzystwie znajomych ze świata mediów i show-biznesu, korzystając z kilku dni przerwy od codziennych obowiązków. Na zdjęciach widać, że był to dla nich czas dobrej zabawy.

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Anna i Robert Lewandowscy bawili się na Open'erze. Towarzyszyli im nie tylko Marina i Wojciech Szczęśni

Według relacji w mediach społecznościowych, małżonkowie bawili się na koncertach mimo niesprzyjającej pogody. Deszcz, który tradycyjnie bywa częścią Open'era, nie przeszkodził im w dobrym nastroju ani wspólnym spędzaniu czasu. Na zdjęciach pozowali w swobodnych, festiwalowych stylizacjach oraz w towarzystwie znajomych. Na jednym ze zdjęć widać nawet, jak trenerka próbuje festiwalowej przekąski z food trucków - najprawdopodobniej hot doga.

Wśród osób, z którymi spotkali się podczas festiwalu, pojawili się m.in. Jessica Mercedes, Maffashion oraz projektant Rafał Michalak z duetu MMC. Na Open'erze obecni byli również Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny, a dodatkowym wydarzeniem były urodziny piosenkarki świętowane w festiwalowej atmosferze. Kadry z ich wizyty na tej corocznej imprezie znajdziecie w naszej galerii:

Anna i Robert Lewandowscy bawili się na Open'erze. Towarzyszyli im nie tylko Marina i Wojciech Szczęśni Otwórz galerię

Anna Lewandowska o przeprowadzce do Chicago. "Cholernie się boję"

Pod koniec czerwca Anna Lewandowska potwierdziła, że wraz z rodziną przeprowadza się do Stanów Zjednoczonych, co wiąże się z transferem Roberta Lewandowskiego do klubu Chicago Fire. W szczerym wpisie na Instagramie przyznała, że zmiana ta jest dla niej trudnym i stresującym doświadczeniem. "Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję" - napisała.

Największy stres budzi w niej jednak kwestia dzieci i ich odnalezienia się w nowej rzeczywistości. "Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica" - dodała Lewandowska.